В ХМАО-Югре ко Дню подразделений по взаимодействию со СМИ сотрудники пресс–службы провели цикл мероприятий
В Ханты-Мансийске ко Дню подразделений по взаимодействию со СМИ сотрудники пресс-службы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провели цикл мероприятий, посвященных 28-ой годовщине со дня образования.
Начальник пресс-службы территориального ведомства подполковник полиции Наталья Васильченко встретилась со студентами направления «Журналистика» Высшей школы гуманитарных наук Югорского государственного университета, в ходе лекции рассказав о специфике деятельности пресс-службы Росгвардии и новых проектах.
А в утреннем эфире авторской рубрики «Росгвардия сегодня» окружного телерадиоканала «Югра» офицер Росгвардии поделилась впечатлениями об участии в молодёжном медиа-проекте «Проверка на прочность» и поблагодарила представителей средств массовой информации за сотрудничество и объективное освещение деятельности Росгвардии, отметив, что благодаря работе журналистов население региона узнаёт о службе всех подразделений ведомства, героических поступках военнослужащих и сотрудников, о ежедневной работе стражей порядка, проведении различных патриотических и спортивных акций и мероприятий.
Начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков подвел итог мероприятий: «Тесное и конструктивное взаимодействие Росгвардии с ведущими информационными агентствами, печатными средствами массовой информации, радиостанциями и телеканалами позволяет широкой аудитории быть в курсе последних новостей войск национальной гвардии, узнавать о росгвардейцах, которые ежедневно с риском для жизни участвуют в борьбе с терроризмом, выполняют задачи по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, охраняют важные государственные объекты, осуществляют контроль за оборотом оружия в стране».
Пресс-служба Уральского округа войск
национальной гвардии Российской Федерации