Руслан Проводников находится в рабочей поездке по населенным пунктам Берёзовского района
Во время рабочего визита в поселок Приполярный депутат Думы Югры Руслан Проводников встретился с главой муниципалитета Лилией Барсуковой, которая, в свою очередь, подарила парламентарию красочный календарь с видами населенного пункта.
Представители Центра творчества «Мастер» вручили Руслану Проводникову Благодарственное письмо за постоянно оказываемую финансовую поддержку, а также пригласили парламентария в следующем году посетить местные матчевые встречи по хоккею.
Далее Руслан Проводников побывал в поселках Светлый и Игрим, где провел рабочие встречи с главами, приемы граждан по личным вопросам.
В Игриме также встретился с детьми, которые являются участниками Игримской Юниор-Лиги КВН.
Так, команды Клуба «Зелёный Попугай» играют в играх и фестивалях Всероссийской Юниор-Лиги КВН с 2005 года, международных фестивалях детских команд КВН с 2011 года. С 2009 года Лига стала официальным представительством Всероссийской Юниор-Лиги КВН.
Ребята поблагодарили парламентария за оказываемую поддержку, вручили ему значки своей команды, а также обратились с просьбой оказать финансовую поддержку для участия в 12 международном конкурсе КВН. Ребята также пригласили Руслана Проводникова в школу № 1 для встречи с учениками.
«Такие встречи с Вами, народным избранником, профессиональным спортсменом, чемпионом мира всегда вдохновляют, дают отличную мотивацию, желание добиваться успехов и побеждать», – отметили ребята.
Парламентарий, в свою очередь, пожелал им успехов в учебе, достижении поставленных целей, крепкого здоровья, обещал посетить их в Игримской средней общеобразовательной школе № 1 и оказывать поддержку их участия в играх Всероссийской Юниор-Лиги КВН.
Поездка по Берёзовскому району продолжается. Сегодня – встречи с избирателями в деревнях Анеево, Ванзетур, Шайтанка.
Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа
по данным советника
заместителя Председателя Думы Югры –
председателя Ассамблеи представителей
коренных малочисленных народов Севера