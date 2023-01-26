Руслан Проводников находится в рабочей поездке по населенным пунктам Берёзовского района

Югорчане могут помочь восстановить библиотеку в Больших Леушах. Дело в том, что в деревне Октябрьского района случился пожар. В библиотеке сгорела вся литература, а также архивные документы. Редакция газеты «Новости Югры» запустила акцию по сбору книг.