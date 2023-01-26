Проблема кори, по мнению врачей, актуальна всегда
В январе 2023 года в Новосибирской области зафиксирована вспышка кори, на 17 января заболевших уже 45 человек, из них 17 детей. Корь – острое инфекционное заболевание, характеризующееся подъёмом температуры тела, общей интоксикацией, воспалительными процессами верхних дыхательных путей и поэтапным появлением сыпи. Возбудителем кори является очень летучий вирус, передающийся воздушно–капельным путём. Если человек никогда прежде не болел корью и не был привит от неё, то заражение происходит в 100% случаев. При этом основной опасностью являются осложнения данной инфекции, вплоть до летальных исходов.
В Нефтеюганске и Нефтеюганском районе ситуация остаётся стабильной уже несколько лет. В 2022 году не было зарегистрировано ни одного случая заражения корью. На сегодняшний день среди тех, кто подлежит вакцинации, привиты 95% детского населения и порядка 90% взрослых. Вакцинация от кори включена в Национальный календарь прививок Российской Федерации, проводится тремя видами вакцин и является самым доступным и эффективным способом борьбы с этим инфекционным заболеванием.
Вакцинации от кори также подлежат все люди, которые не были ранее привиты, либо утратившие документы, подтверждающие наличие прививки. Также вакцинации подлежат группы риска с 36 до 55 лет: люди, работающие вахтовым методом, работники сферы образования, здравоохранения, социальных и коммунальных служб.
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