Югра готовится к «Духу огня»
В Югре продолжается подготовка к проведению XXI фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который пройдет с 3 по 6 марта. Как сообщают организаторы, на фестивале будут организованы не только конкурсная и культурная программы, но и деловая. Эта часть разработана совместно с фондом «Росконгресс», Минвостокразвития России и вошла в состав повестки председательства Российской Федерации в Арктическом совете.
Как пояснила директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова, в программу войдут несколько форматов мероприятий: сессии и бизнес-диалоги, посвященные развитию этнического кино в мире и в регионах Севера и Арктики; мультимедийная выставка о современной этнокультуре; образовательная лаборатория по созданию кинофильмов; серия мероприятий, связанных с продвижением культурно-исторического наследия коренных народов Севера.
В ходе фестиваля планируется подписать ряд документов, направленных на развитие киноиндустрии, сохранение и популяризацию наследия народов Севера. В частности, это соглашение с национальным открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters и другие. Кроме того, планируется утвердить план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве с кинокомпанией «Ленфильм».
Впервые в этом году начнет работу академия «Духа огня». Это масштабный социогуманитарный проект, который будет включать в себя лаборатории, мастерские, школы этнокино.
«Что очень важно, программа фестиваля включает большое количество мероприятий для детей, студентов, молодежи, начинающих представителей киноиндустрии. За эти 20 лет мы сформировали не только аудиторию кинозрителей, но и сообщество людей, представителей креативных индустрий, которые готовы сами создавать кино. Для них будут работать мастерские, наставники. Соглашения, которые мы будем подписывать, направлены на то, чтобы дать дорогу молодым югорским кинематографистам, представителям креативных сообществ, сформировать дополнительные возможности для развития этнокино», — отметила Елена Шумакова.
Основная программа фестиваля «Дух огня» тоже включает в себя новые элементы. По словам вице-президента фестиваля Марии Зверевой, впервые в программу вошёл показ еще не завершенных картин, также изменения будут и в наградах: приз «Золотая тайга» за режиссуру приобретет статус имени первого президента фестиваля Сергея Соловьёва. Впервые победители российского конкурса получат денежные призы. Также в программу «Духа огня — 2023» войдёт показ отреставрированных фильмов, посвященный 150-летию со дня рождения российского актера и кинорежиссера Петра Чардынина. Показ будет сопровождать тапер — это музыкант, сопровождающий своим исполнением немое кино.
По традиции, жителей и гостей Ханты-Мансийска будет ждать широкая культурная программа. К примеру, в день открытия на площадке «Югра-Классик» будет представлена аудиовизуальная реконструкция «Из прошлого в будущее». «На входе в здание начнется путь, символизирующий 20-летнюю историю кинофестиваля. Это ретроспектива его развития и становления. Во время прохождения этого пути гости и участники фестиваля увидят историю развития фестиваля, его вехи, самые яркие моменты. Далее в большом зале состоится торжественная церемония открытия, ведущей которой выступит заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Пересильд», — рассказала исполнительный директор XXI кинофестиваля, директор «Югра-Классик» Екатерина Пынзарь.
В дни фестиваля в Ханты-Мансийске на разных площадках будут работать несколько выставок: фотовыставка российской государственной библиотеки «От эскиза к фильму», где можно будет увидеть эскизы художников к известным кинофильмам, экспозиция киностудии «Ленфильм» под названием «Незнакомка» и другие, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры.
РИЦ Югра