Диспансеризация студентов в окружном центре
В Югре стартовала ежегодная диспансеризация студентов. В Ханты-Мансийске плановый медосмотр учащихся высших и средних учебных заведении города проводится в региональном Центре профессиональной патологии. Свое здоровье проверят студенты Югорского государственного университета, медицинской академии, Центра искусств для одаренных детей Севера, а также технико-педагогического колледжа. Николай Ташланов, главный врач Центра, отметил, что в 2023 году в ходе профилактических медицинских осмотров специалистами студенческой поликлиники Центра профпатологии будет осмотрено 1383 студента. Диспансеризацию пройдут 1128 человек, в том числе углубленную диспансеризацию – 598 учащихся, переболевших COVID – 19. Углубленная диспансеризация позволяет вовремя обнаружить возможные осложнения после перенесенного инфекционного заболевания. «Молодые люди пройдут исследование крови на глюкозу, холестерин, ЭКГ, антропометрию, узнают свои внутриглазное и артериальное давление. Для перенесших коронавирус назначат дополнительные исследования. По итогам обследования будет выдаваться заключение о группе здоровья и допуске к физической культуре. Если выявится какое-нибудь хроническое заболевание, студента направят на лечение к узкому специалисту»,-отметил Николай Владимирович.
Кроме того, в этом году среди студенческой молодежи проведут анкетирование на тему отношения к табакокурению. Курение табака в студенческой среде остается чем-то обыденным и нормальным. В ходе исследования медицинские специалисты изучат уровень распространенности табакокурения и причин, его вызывающих среди молодых людей. Результаты анкетирования позволят сделать вывод о том, какие оздоровительные мероприятия необходимо проводить для формирования мотивированного отношения к своему здоровью.
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