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В Ханты-Мансийске обсудили межнациональные отношения

30.01.2023

Продолжаются общественные обсуждения Отчета о деятельности Главы и Администрации Ханты-Мансийска за 2022 год. Очередная встреча состоялась в рамках заседания городского Совета по делам национально-культурных объединений и религиозных организаций.

Участники подвели итоги работы по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, а также профилактики экстремизма.

Начальник отдела национальной политики и внешних связей Андрей Макаренко рассказал, что в 2022 году Администрацией города совместно с муниципальными предприятиями и образовательными организациями проведено 355 мероприятий с общим числом участников более 115 тысяч человек.

В окружной столице проходили межнациональные фестивали, форумы, круглые столы, конкурсы, акции, флешмобы, беседы с молодёжью. Важной частью профилактической работы стали выступления лидеров общественного мнения на митингах и массовых мероприятиях, интервью экспертов в средствах массовой информации.

Отчета о деятельности Главы и Администрации Ханты-Мансийска - это объёмный документ, охватывающий многие направления. Такие общественные обсуждения помогают проинформировать о работе органов местного самоуправления большее количество горожан, представляющих разные социальные группы.

Источник: Городской информационный центр

30.01.2023

30.01.2023