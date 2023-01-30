В Ханты-Мансийске обсудили межнациональные отношения
Продолжаются общественные обсуждения Отчета о деятельности Главы и Администрации Ханты-Мансийска за 2022 год. Очередная встреча состоялась в рамках заседания городского Совета по делам национально-культурных объединений и религиозных организаций.
Участники подвели итоги работы по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, а также профилактики экстремизма.
Начальник отдела национальной политики и внешних связей Андрей Макаренко рассказал, что в 2022 году Администрацией города совместно с муниципальными предприятиями и образовательными организациями проведено 355 мероприятий с общим числом участников более 115 тысяч человек.
В окружной столице проходили межнациональные фестивали, форумы, круглые столы, конкурсы, акции, флешмобы, беседы с молодёжью. Важной частью профилактической работы стали выступления лидеров общественного мнения на митингах и массовых мероприятиях, интервью экспертов в средствах массовой информации.
Отчета о деятельности Главы и Администрации Ханты-Мансийска - это объёмный документ, охватывающий многие направления. Такие общественные обсуждения помогают проинформировать о работе органов местного самоуправления большее количество горожан, представляющих разные социальные группы.
Источник: Городской информационный центр