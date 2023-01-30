Концертно-театральный центр «Югра-Классик» представляет ряд мероприятий в феврале 2023 года
3 февраля в 19.00 в Органном Зале концертная программа в жанре crossover «EffiGies» - музыкальная история от барокко до джаза, от этно до эталонных образцов оперной классики, в исполнении солистов Концертного оркестра Югры.
4 февраля в 18.00 в Большом Зале театра танца «Смола» покажет театрализованный концерт о нас и для нас «Привык, забыл и потерял». Все, кому знакома болезнь под названием «обыденность», по достоинству оценят эту глубокую хореографическую постановку.
10,11 февраля в 18.00 и 19.00 в Зале Трансформер моноспектакль «Я всегда тебя жду». История любви Марины Влади и Владимира Высоцкого. Актриса и режиссер - Татьяна Ахмадыршина.
14 февраля в 19.00 в Большом Зале спектакль Сургутского музыкально-драматического театра «Фигаро».
16 февраля в 19.00 в Большом Зале хореографическая сказка «Снежная королева», гастроли Московского Государственного академического театра танца «Гжель».
16, 17 февраля в 12.00 в Зале Трансформер арт-фантазия «Сказки из зыбки» - трогательный проект на темы колыбельных песен народов мира, в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Портреты Фа Диез, песочная анимация Елена Лебедева.
18 февраля в 19.00 в Органном Зале концертная программа «Зима в Венеции», музыкальное путешествие с итальянскими композиторами А. Вивальди, Т. Альбинони, А. Марчелло в исполнении камерного ансамбля «Консоне».
22 февраля в 19.00 в Органном Зале в честь Дня Защитника Отечества ансамбль «Сибирь-Брасс» представляет праздничный камерный концерт в стиле варьете-брасс под названием "БРАСС. БРАСС. БРАСС, ДВА, ТРИ!".
25 февраля в 18.00 в Органном Зале концертная программа «Музыка русской души» в исполнении инструментальной группы Ансамбля песни и танца.
26 февраля в 19.00 в Большом Зале спектакль «Ты где-то рядом», по пьесе Михаила Хейфеца. Федор Добронравов, Марина Иванова (г. Москва).
Билеты доступны на официальном сайте «Югра-Классик» https://ugraclassic.ru
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