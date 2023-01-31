Повышение информированности родителей о важности диспансеризации и профосмотров
Прошедшую неделю Министерство здравоохранения РФ объявило неделей информированности о важности диспансеризации и профосмотров. Детская диспансеризация – это плановое мероприятие и проводится регулярно. Основной задачей, как и у взрослого населения, является выявление возможных заболеваний и патологий, оценка физического и нервно-психического развития, а также профилактика болезней и выявление возможной предрасположенности к ним. Еще в роддоме у ребенка проводится аудиологический скрининг и берётся неонатальный скрининг на генетические заболевания для раннего выявления тяжелых наследственных патологий.
На первом году жизни – ежемесячно ребенка осматривает педиатр, в 1 и 3 месяца - узкие специалисты. В 2 месяца выполняется общий анализ крови и общий анализ мочи. С возраста 1 года до 17 лет дети должны проходить обследование ежегодно, а углубленная диспансеризация проводится в 1 год, 3 года, 6,7,10,14,15,16 и 17 лет. Кроме осмотра педиатра и узких специалистов, детская диспансеризация предполагает лабораторные и инструментальные исследования. Конкретный перечень зависит от возраста ребенка.
После проведения профилактического осмотра врач-педиатр осуществляет комплексную оценку состояния здоровья – наличие или отсутствие хронических заболеваний, функциональных отклонений, уровень достигнутого развития и его гармоничность. Выставляется группа здоровья и рекомендуемая группа по физкультуре. Ежегодно дошкольно-школьное отделение детской поликлиники Югорской городской больницы направляет специалистов в детские сады и школы. Они проводят осмотры и дают рекомендации, при выявлении возможных патологий. Результаты проведенных осмотров всегда можно уточнить у участкового педиатра.
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