Более 9,9 тысяч педагогов Югры вышли на пенсию досрочно в 2023 году
Преподаватели общеобразовательных учреждений, имеющие длительный педагогический стаж, могут досрочно выйти на страховую пенсию по старости. Этим правом в Югре уже воспользовались 9 911 педагогов в 2023 году
Основными условиями для досрочного назначения страховой пенсии являются:
– выработка не менее 25 лет стажа работы в соответствующих должностях и учреждениях для детей;
– необходимое количество заработанных пенсионных коэффициентов. При этом для назначения пенсии необходимо иметь минимальный размер пенсионных коэффициентов (в год выхода на пенсию): в 2024 году — 28,2, с 2025 года — 30.
«В специальный стаж включаются не только периоды педагогической работы, но и периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, которое работодатель проводил в отношении педагогических работников», — уточнил заместитель начальника управления установления пенсий ОСФР Евгений Нордгеймер.
При выходе на досрочную пенсию учитывается переходный период. При выработке требуемого педагогического стажа и при наличии достаточного размера пенсионных коэффициентов педагогический работник сможет обратиться за страховой пенсией по истечении срока, который установлен в переходном периоде.
Например, если педагог выработал необходимый стаж в 2022 году, выйти на пенсию он сможет 2026 году. При выработке стажа в 2023 году – в 2028 году.
Узнать об имеющемся педагогическом стаже можно, заказав выписку из индивидуального лицевого счета (ИЛС) на портале Госуслуг.
ОСФР по ХМАО - Югре