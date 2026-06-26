Хранитель живой мансийской музыки: Николай Пеликов
25 июня в Окружном Доме народного творчества Ханты-Мансийска для участников семинара по игре и изготовлению обско-угорских музыкальных инструментов зазвучала живая история. Гостем встречи стал Николай Тимофеевич Пеликов, чьё имя неразрывно связано со звучанием мансийского сангквылтапа.
В уютной обстановке он поделился с собравшимися личными воспоминаниями о том, как начинался его творческий путь.
Родился Николай Тимофеевич 8 января 1958 году в деревне Ультэм павыл в верховьях реки Посырья, которая впадает в реку Пелым, Бурмантовского сельского совета Ивдельского района Свердловской области. Его судьба складывалась непросто: родители разошлись, когда он был ещё младенцем, и мальчика на воспитание забрал дед Николай Николаевич Пеликов. Именно дед стал для внука главным наставником и проводником в мир музыки и традиций. Он был настоящим мастером: сам изготавливал мансийские инструменты и виртуозно играл на сангквылтапе, журавле и скрипке.
У деда было своё поголовье оленей. С десяти лет Николай был уже полноценным оленеводом. Вместе со стадом они кочевали по Уралу. Летом спасались от гнуса в горах, а на зиму спускались в деревню Полумват. Поднимала и воспитывала мальчика бабушка Варвара Васильевна, но главным хранителем знаний оставался дед, который передал внуку всё своё умение.
Повзрослев, Николай Тимофеевич оставил оленеводство. После женитьбы он несколько лет работал лесником и охотником в Вижайском лесничестве, а затем – на газопроводе в городе Ивделе. Важно отметить, что Николай Тимофеевич не имел образования и остался неграмотным.
В настоящее время он проживает в посёлке Хулимсунте Берёзовского района. Его повседневная жизнь наполнена трудом: он занимается рыбалкой и охотой, а также самоотверженно ухаживает за больной дочерью.
Однако главным делом его жизни остаётся музыка. Николай Тимофеевич – один из немногих оставшихся хранителей древней мансийской инструментальной традиции. В его репертуаре священные наигрыши для «Медвежьих игрищ», традиционные мелодии мужских и женских танцев, а также множество песен, мифов и легенд лозьвинских манси.
На творческой встрече в Ханты-Мансийске Николай Тимофеевич исполнил несколько композиций на сангквылтапе. Зрители с трепетом в душе слушали звуки живой музыки.
В завершение встречи участники семинара сделали на память общую фотографию с этим уникальным носителем и знатоком мансийской культуры.
Николай Меров