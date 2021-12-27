Этническая культура восточных хантов

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Так называется монография, презентация которой состоялась 23 декабря в офисе этнографического музея «Торум Маа». Авторами издания являются доктор философских наук, профессор РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) Игорь Леонтьевич Набок и кандидат культурологии, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Института развития образования (г. Ханты-Мансийск) Наталья Ивановна Величко.
Презентацию открыла научный сотрудник музея «Торум Маа» Наталья Краснопеева:
– Наталья Величко сегодня презентует монографию, теме исследования которой посвятила несколько лет. С 1998 по 2004 годы она работала в музее «Торум Маа» старшим научным сотрудником и занималась исследованием культуры восточной группы хантов. За это время она сформировала и научно описала коллекцию изделий этой группы ханты, которой мы сейчас пользуемся, показываем и рассказываем гостям музея.
Наталья Величко в самом начале отметила:
– Прежде всего, я хочу зачитать слова приветствия от Игоря Леонтьевича Набока: «Приветствую всех участников презентации. Эта книга – кирпичик в строящимся здании новой науки этнокультурологии, обращённой к исследованию этнических культур, науки, развитием которой занимается кафедра «Этнокультурологии» Института народов Севера Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена и которая призвана создавать научную основу, базу для сохранения и актуализации уникальных самобытных культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Знакомство с этой книгой будет полезно для студентов-культурологов, будущих педагогов и для практиков, работающих в этой сфере культуры. Особое моё приветствие обращено выпускниками кафедры «Этнокультурологии» Института народов Севера, которых в Югре больше, чем в других регионах Севера. Крепкого здоровья, успехов вам в творчестве, работе на благо вашего народа и всей России».
Наталья Ивановна отметила, что монография посвящена исследованию этнической культуры восточных хантов – одной из трёх этнографических групп народа ханты, расселённой на Средней Оби и её притоках Югане, Вахе, Васюгане. Актуальность данной работы связана прежде всего с тем, что сегодня культурам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока грозят ассимиляция, унификация, утрата самобытности и этнического своеобразия.
Монография состоит из трёх глав: 1. Феномен этнической культуры. 2. Этничность в пространстве традиционной материальной культуры восточных хантов. 3. Этничность традиционной духовной культуры восточных хантов.
«Исследование имеет междисциплинарное взаимодействие. Что мы рассматриваем в этой работе? То, что для хантов является этничным элементом в культуре. Этот вопрос и в перспективе будет также актуален. В монографии немного касаюсь вопроса духовной культуры, Медвежьих игрищ, орнаментов и т.д. Книга рассчитана на специалистов в области североведения, культурологии и этнографии», – рассказывает Н.И. Величко.
Во время презентации прозвучали поздравления, слова благодарности и пожелания успехов в дальнейшей научной деятельности Натальи Ивановны Величко.
Людмила Гурьева