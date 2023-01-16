К 22-летию природного парка «Самаровский чугас»
Город Ханты-Мансийск – столица Югры!
Как только не называют наш город: остров «древних кедров»; город на «семи холмах»; Новогодняя столица Сибири. Гости и жители города любят Ханты-Мансийск за уникальную природу и целебный воздух реликтового кедрового леса, «зеленым ожерельем» называют они природный парк «Самаровский чугас».
Природный парк «Самаровский чугас» расположен в междуречье Оби и Иртыша и представляет собой весьма уникальное образование, 6621 га векового леса и более 1600 видов флоры и фауны, около сотни краснокнижных видов. 5 историко-культурных обьектов расположено на особо охраняемой природной территории , 20 удивительных по красоте родников природной воды.
Бюджетное учреждение «Природный парк «Самаровский чугас» создан с целью охраны особо ценных природных комплексов, редких видов растений и животных, первозданных лесов и уникальных ландшафтов в слиянии рек Оби и Иртыша, сохранения и изучения историко-культурного наследия, сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии объектов, а также создания условий для полноценной регулируемой рекреации и экологического просвещения населения. Учреждение создано 22 года назад в 2001 году, включает 6 отделов.
Значительная часть парка расположена непосредственно в городе Ханты-Мансийск, и как бы опоясывает его. Сохранение флоры и фауны природного парка и поддержание экологического баланса на данной территории является нашей общей задачей и не возможна без общественной поддержки населения.
Одним из основных направлений эколого-просветительской деятельности Учреждения является привлечение внимания гостей и жителей региона к проблемам сохранения социально-экологической устойчивости особо охраняемых природных территорий округа.
Для гостей и жителей города на территории природного парка оборудованы экологические и прогулочные тропы, организованы туристические маршруты, оборудованы зоны отдыха. Самыми востребованными являются экскурсии по прогулочной тропе в «Долине ручьев», по экологической тропе «Центр Искусств – гостиница Миснэ», тематические занятия и экскурсии по орнитологической тропе в «Археопарке», по тропе имени Аллы Черкасовой в Эколого-просветительском центре «Шапшинское урочище», а также экскурсионная программа «В гостях у медведя Степана», где можно посетить вольерный комплекс (где находятся животные на реабилитации).
Интересные факты о Самаровском чугасе:
· Самаровский чугас является уникальным природным парком, так как располагается в черте города, но это не единственный такой парк (расположенный в городе) в Западной Сибири, помимо него есть широко известный природный парк – Птичья гавань, расположенный в Омске. Но площадь природного парка «Самаровский чугас» в городе Ханты-Мансийск в 51 раз больше природного парка «Птичья гавань» в городе Омск (6621 га и 130 га). А по соотношению площади природных территорий на каждого жителя города Ханты-Мансийска в 500 раз больше , чем на каждого жителя города Омска
· Природный парк «Самаровский чугас» занимает площадь 6621 га и состоит из трёх участков. Вся площадь парка сравнима с городом Азов, находящимся в Ростовской области, или с Первоуральском (Свердловская область). Общая площадь Самаровского чугаса чуть больше таких городов, как Ирбит, Лянтор, Талица, Лангепас.
· Площади участков:
- Урочище «Острова» – 1188 га;
- Урочище «Городские леса» – 3303 га;
- Урочище «Шапшинское» – 2130 га.
· Мы сохраняем:
- 416 видов сосудистых растений,
- 91 вид мхов;
- 214 видов лишайников;
- 285 видов грибов;
- 33 вида млекопитающих;
- 220 видов птиц;
- 2 вида рептилий;
- 4 вида земноводных;
- 356 видов насекомых;
- 20 родников;
- 5 историко-культурных объектов.
· Мы защищаем 97 видов растений и животных, внесенных в Красную книгу Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. На данный момент, в парке отмечено животных 37 и 60 видов растений и грибов, находящихся на основных страницах и в приложениях Красных книг Югры двух изданий.
· На территории природного парка зафиксировано самое большое количество муравейников на территории всех урочищ, сравнительно с другими природными парками.
Для гостей и жителей города в БУ «Природный парк «Самаровский чугас» появилась возможность приобрести при наличии или заказать сувенирную продукцию с символикой природного парка «Самаровский чугас»: футболки, подарочные кружки и тарелки, подставки для телефонов, брелоки и магнитики!
Сувенирная лавка открыта для посетителей в Музее природного парка «Самаровский чугас», ул. Свободы, 2 и в Эколого-просветительском центре «Шапшинское урочище» д. Шапша, ул. Строителей 1А.
Кроме того, для гостей столицы Югры есть возможность заказать календари, открытки, закладки, блокнотики и авторучки с символикой природного парка «Самаровский чугас». Для детского творчества предлагаем заготовки из природных материалов. А также, можно оформить заказ на изготовление изделий из дерева и других природных материалов по имеющимся образцам или по Вашим эскизам!!!
С ценами на сувенирную продукцию можно познакомиться на сайте: http://samchugas.ru
Мы будем рады вашему вниманию к сувенирной продукции!
Занимайтесь творчеством экологически безопасными материалами.
По вопросам организации и проведения экскурсий и приобретения сувенирной продукции можно обращаться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, дом 2, тел 8(3467) 33-80-56, e-mail: samchugas@mail.ru
Материал подготовлен Н.В.Бкковой,
начальником отдел экологического просвещения и туризма
БУ «Природный парк «Самаровский чугас»