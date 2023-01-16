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К 22-летию природного парка «Самаровский чугас»

16.01.2023

Город Ханты-Мансийск – столица Югры!

Как только не называют наш город: остров «древних кедров»; город на «семи холмах»; Новогодняя столица Сибири. Гости и жители города любят Ханты-Мансийск за уникальную природу и целебный воздух реликтового кедрового леса, «зеленым ожерельем» называют они природный парк «Самаровский чугас».

Природный парк «Самаровский чугас» расположен в междуречье Оби и Иртыша и представляет собой весьма уникальное образование, 6621 га векового леса и более 1600 видов флоры и фауны, около сотни краснокнижных видов. 5 историко-культурных обьектов расположено на особо охраняемой природной территории , 20 удивительных по красоте родников природной воды.

Бюджетное учреждение «Природный парк «Самаровский чугас» создан с целью охраны особо ценных природных комплексов, редких видов растений и животных, первозданных лесов и уникальных ландшафтов в слиянии рек Оби и Иртыша, сохранения и изучения историко-культурного наследия, сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии объектов, а также создания условий для полноценной регулируемой рекреации и экологического просвещения населения. Учреждение создано 22 года назад в 2001 году, включает 6 отделов.

Значительная часть парка расположена непосредственно в городе Ханты-Мансийск, и как бы опоясывает его. Сохранение флоры и фауны природного парка и поддержание экологического баланса на данной территории является нашей общей задачей и не возможна без общественной поддержки населения.

Одним из основных направлений эколого-просветительской деятельности Учреждения является привлечение внимания гостей и жителей региона к проблемам сохранения социально-экологической устойчивости особо охраняемых природных территорий округа.

Для гостей и жителей города на территории природного парка оборудованы экологические и прогулочные тропы, организованы туристические маршруты, оборудованы зоны отдыха. Самыми востребованными являются экскурсии по прогулочной тропе в «Долине ручьев», по экологической тропе «Центр Искусств – гостиница Миснэ», тематические занятия и экскурсии по орнитологической тропе в «Археопарке», по тропе имени Аллы Черкасовой в Эколого-просветительском центре «Шапшинское урочище», а также экскурсионная программа «В гостях у медведя Степана», где можно посетить вольерный комплекс (где находятся животные на реабилитации).

Интересные факты о Самаровском чугасе:

·        Самаровский чугас является уникальным природным парком, так как располагается в черте города, но это не единственный такой парк (расположенный в городе) в Западной Сибири, помимо него есть широко известный природный парк – Птичья гавань, расположенный в Омске. Но площадь природного парка «Самаровский чугас» в городе Ханты-Мансийск в 51 раз больше природного парка «Птичья гавань» в городе Омск (6621 га и 130 га). А по соотношению площади природных территорий на каждого жителя города Ханты-Мансийска в 500 раз больше , чем на каждого жителя города Омска

·         Природный парк «Самаровский чугас» занимает площадь 6621 га и состоит из трёх участков. Вся площадь парка сравнима с городом Азов, находящимся в Ростовской области, или с Первоуральском (Свердловская область). Общая площадь Самаровского чугаса чуть больше таких городов, как Ирбит, Лянтор, Талица, Лангепас.

·        Площади участков:

- Урочище «Острова» – 1188 га;

- Урочище «Городские леса» – 3303 га;

- Урочище «Шапшинское» – 2130 га.

·        Мы сохраняем:

- 416 видов сосудистых растений,

- 91 вид мхов;

- 214 видов лишайников;

- 285 видов грибов;

- 33 вида млекопитающих;

- 220 видов птиц;

- 2 вида рептилий;

- 4 вида земноводных;

- 356 видов насекомых;

- 20 родников;

- 5 историко-культурных объектов.

 ·        Мы защищаем 97 видов растений и животных, внесенных в Красную книгу Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. На данный момент, в парке отмечено животных 37 и 60 видов растений и грибов, находящихся на основных страницах и в приложениях Красных книг Югры двух изданий.

·        На территории природного парка зафиксировано самое большое количество муравейников на территории всех урочищ, сравнительно с другими природными парками.

Для гостей и жителей города в БУ «Природный парк «Самаровский чугас» появилась возможность приобрести при наличии или заказать сувенирную продукцию с символикой природного парка «Самаровский чугас»: футболки, подарочные кружки и тарелки, подставки для телефонов, брелоки и магнитики!

Сувенирная лавка открыта для посетителей в Музее природного парка «Самаровский чугас», ул. Свободы, 2 и в Эколого-просветительском центре «Шапшинское урочище» д. Шапша, ул. Строителей 1А.

Кроме того, для гостей столицы Югры есть возможность заказать календари, открытки, закладки, блокнотики и авторучки с символикой природного парка «Самаровский чугас». Для детского творчества предлагаем заготовки из природных материалов. А также, можно оформить заказ на изготовление изделий из дерева и других природных материалов по имеющимся образцам или по Вашим эскизам!!!

С ценами на сувенирную продукцию можно познакомиться на сайте: http://samchugas.ru

Мы будем рады вашему вниманию к сувенирной продукции!

Занимайтесь творчеством экологически безопасными материалами.

По вопросам организации и проведения экскурсий и приобретения сувенирной продукции можно обращаться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, дом 2, тел 8(3467) 33-80-56, e-mail: samchugas@mail.ru

Материал подготовлен Н.В.Бкковой,
начальником отдел экологического просвещения и туризма
БУ «Природный парк «Самаровский чугас» 

16.01.2023

16.01.2023