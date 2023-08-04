История важных объектов: Автомобильный мост через Иртыш
Продолжаем наш цикл рассказов об истории значимых объектах Югры. С момента появления первых населенных пунктов, люди сталкивались с необходимостью пересекать реки. Эти природные препятствия стали преградой на пути развития общества. Преодолеть их помогают мосты, они открывают новые возможности для развития транспорта, коммуникаций и торговли.
Нашим сегодняшним героем стал еще один знаменитый в Югре мост: «Красный дракон». Он спроектирован ОАО «Трансмост», а возведено сооружение силами ОАО Мостострой № 11. На строительство этого объекта ушло почти 3 года, его открытие состоялось в 2004 году.
При строительстве работники столкнулись со сложностями из-за холмистой местности. Однако строителям удалось создать уникальный в России объект. Русловая часть моста выполнена по технологии, не имеющей аналогов в стране.
Мост через Иртыш является визитной карточкой Ханты-Мансийска. Из-за архитектурных решений красного цвета металлоконструкций он получил название «Красный дракон».
Мост сократил путь с запада на восток России на 1250 км и стал незаменимым элементом в Северной широтной магистрали. Его высота моста– 15 метров, длина – почти полтора км.
В 2013 году «Красный дракон» занял второе место в интернет-голосовании «Самый красивый мост России», проводившемся на сайте Федерального дорожного агентства.
Источник: Депстрой и ЖКК Югры