Представители Росгвардии провели тематическую встречу с воспитанниками подшефного социального центра, посвященную Дню инженерной службы ведомства
В Ханты-Мансийске представители Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провели тематическую встречу с воспитанниками подшефного ведомству центра социальной помощи семье и детям, посвященную 75-летию инженерной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
В рамках лекции сотрудник инженерно-технической группы ОМОН «Стерх» рассказал собравшимся об истории инженерной службы Росгвардии, а также продемонстрировал комплекты современной экипировки и средств защиты бойцов и рассказал о возможностях передвижной криминалистической взрывотехнической лаборатории «Аракс», предназначенной для выездов инженерно-технических групп на место происшествия с целью разведки, обнаружения, ликвидации и обезвреживания взрывоопасных объектов.
В завершение встречи для юных югорчан было прочитано стихотворение Владимира Высоцкого «Зарыты в нашу память на века», посвященное сапёрам.
«День инженерной службы войск национальной гвардии – это праздник тех, кто в любое время суток, рискуя жизнью, готов выехать на обследование взрывоопасных или подозрительных предметов для их обезвреживания или дальнейшего уничтожения», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
В 2022 году специалисты инженерно-технических подразделений обследовали 245 объектов и мест массового пребывания жителей и гостей региона, обеспечив безопасность граждан в период проведения спортивных, культурных и других общественно-значимых мероприятий.
В рядах инженерной службы югорской Росгвардии проходят службу военнослужащие и сотрудники самой высокой квалификации. Свое профессиональное мастерство они оттачивают на полевых выходах, учебно-методических сборах, теоретических и практических занятиях.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре