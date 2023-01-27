Спасли пациентке зрение, нейро и рентгенохирурги выполнили сложную 12-часовую операцию на головном мозге
Внезапно стало двоиться в глазах. С этой жалобой 65-летняя пациентка побывала у разных врачей и прошла многочисленные обследования. В результате - рентген-хирургическая операционная Сургутской травмбольницы и длительное высокотехнологичное вмешательство. Оказалось, что за симптомом скрывается не офтальмологическая, а серьёзная сосудистая проблема – соустье в головном мозге артерии и вены. В норме напрямую они сообщаться не должны: кровь попадает из артерий в капилляры, а затем – в вены. Артериовенозная фистула – это аномалия, она возникает после травм, при тромбозах и по ряду других причин.
«В данном случае образовалось соустье артерии, питающей лицо, и вены, дренирующей головной мозг. Давление в артериях выше, поэтому, когда кровь отсюда попадает в вены, они раздуваются и начинают притеснять окружающие структуры. В частности, у нашей пациентки, от этого страдал зрительный нерв. Отсюда и проблемы, которые в дальнейшем только усугублялись бы. То есть глаз мог полностью утратить свои функции. Но в первую очередь эта аномалия опасна тем, что может спровоцировать внутримозговое кровоизлияние. Кроме того, мозг при ней недополучает из крови кислород и другие питательные вещества», - объясняет заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы Максим Бессмертных.
Лечение заключается в эмболизации фистулы. Её закрывают, плотно утрамбовывая специальной спиралью. Главная сложность – подобраться к ней по сосудам. Рентгенохирургам важно отчётливо видеть их во время операции. Качественного изображения на мониторе добиваются контрастными препаратами. Но на сей раз из-за наличия у пациентки серьёзного заболевания почек объёмы вводимого контрастного вещества пришлось существенно сократить. При этом фистула оказалась одной из самых труднодоступных в клинической практике сургутских врачей. Операцию они проводили в течение двух дней подряд и в общей сложности затратили на неё 12 часов.
На одном из этапов рентгенохирургам потребовался дополнительный доступ. Решив использовать лицевую вену, привлекли нейрохирургов. Они помогли выделить необходимый сосуд, а затем и восстановить его целостность после использования катетера. Метод при таких малоинвазивных вмешательствах довольно редкий, но в данных условиях полностью себя оправдал. На период послеоперационного восстановления пациентки это не повлияло. Меньше, чем через неделю женщину выписали с положительной динамикой.
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