Спасли пациентке зрение, нейро и рентгенохирурги выполнили сложную 12-часовую операцию на головном мозге

Внезапно стало двоиться в глазах. С этой жалобой 65-летняя пациентка побывала у разных врачей и прошла многочисленные обследования. В результате - рентген-хирургическая операционная Сургутской травмбольницы и длительное высокотехнологичное вмешательство.