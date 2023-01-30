Главный онколог Югры Евгений Билан: «Рак излечим, если выявлен на ранней стадии»
В России с 30 января по 5 февраля пройдет Неделя профилактики онкологических заболеваний, которая приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака. В Югре на учете у онкологов состоит более 35 тысяч жителей. Только за последний год выявлено 4 485 человек, страдающих онкозаболеваниями. У 60,9% пациентов рак выявлен на ранних стадиях – первой и второй.
«В 2022 году из вновь выявленных случаев заболеваний у мужчин чаще всего регистрировался рак легкого, на втором месте - рак простаты, на третьем – рак толстого кишечника. У женщин чаще всего обнаруживали рак молочной железы, на втором месте – рак толстого кишечника, на третьем - рак кожи», - поясняет главный внештатный специалист онколог Депздрава Югры Евгений Билан.
Как правило, специалисты выделяют следующие факторы по развитию онкологических заболеваний: возраст, пол, наличие вредных привычек, семейный анамнез (рак у близких родственников), наличие доброкачественных образований и заболеваний, предшествующих раку (миомы, фибромы, аденомы), а также излеченное онкозаболевание в стадии ремиссии. По словам Евгения Викторовича, раннее выявление онкологических заболеваний позволяет оказать наиболее эффективное лечение. Поэтому важно регулярно проходить медицинское обследование.
Кроме того, лучшей профилактикой является ведение здорового образа жизни, а именно: отказ от вредных привычек, приверженность правильному питанию, регулярные физические нагрузки.
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