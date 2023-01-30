Главный онколог Югры Евгений Билан: «Рак излечим, если выявлен на ранней стадии»

Губернатор округа Наталья Комарова побывала с рабочим визитом в Белоярском районе. При встрече с руководством муниципального образования глава региона открыла Год взаимопомощи на территории района и поблагодарила его жителей за участие в акции «#МЫВМЕСТЕ» в поддержке военной операции.

