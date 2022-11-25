В ЮГУ прошла встреча, посвящённая научной деятельности Герасимовой Д.В.
24 ноября в научной библиотеке Югорского государственного университета прошла творческая встреча с Диной Васильевной Герасимовой, известным ученым – финно-угроведом, заслуженным деятелем науки Югры. Поблагодарить учёного за вклад в сохранение мансийского языка и культуры пришли коллеги и ученики Дины Васильевны.
В своем приветственном слове ректор ЮГУ Роман Кучин отметил, что Дина Васильевна внесла неоценимый вклад в развитие университета, югорской земли и коренных малочисленных народов Севера. Кандидат филологических наук, заслуженный деятель науки Югры проработала в ЮГУ с 2003 по 2015 годы. Роман Викторович напомнил и о грандиозном исследовании, проведённом совместно с Институтом молекулярной генетики РАН в Югре.
«С помощью Дины Васильевны нам удалось составить генетическую карту народов манси и ханты. Сейчас весь мир пользуется результатами этого исследования. Они уникальные, бесценные. Благодаря ему было выявлено много интересных закономерностей. Сегодняшняя встреча совпала с юбилейными мероприятиями. Хочу пожелать вам здоровья, процветания, чтобы не иссекал потенциал научных изысканий», - завершил приветственную речь Роман Кучин.
Отметим, что творческая встреча стала ещё одним мероприятием в юбилейный для учёного год. 17 августа Дина Васильевна отметила 80-летие. К этой дате вышел в свет биобиблиографический указатель из серии «Учёные Югорского государственного университета».
«Дина Васильевна - автор 150 научных публикаций и свыше 30 учебников и учебно-методических пособий. По её учебникам учатся школьники и студенты всего округа», - отметила директор научной библиотеки ЮГУ Ирина Кузнецова.
«Для любого учёного самое главное, когда его ученики достигают результатов. Учёный должен гордиться своими учениками», - в свою очередь отметила Дина Герасимова. И учёному есть, кем гордиться. На встречу поблагодарить наставника пришли её ученицы, ставшие в дальнейшем кандидатами наук, Светлана Динисламова и Мария Кумаева.
«Я очень благодарна Дине Васильевне за то, что в течение нескольких лет мы провели большую работу по исследованию мансийского детского фольклора. Она так сильно за меня переживала, что даже поехала со мной на защиту диссертации», - рассказала Мария Кумаева.
«Дина Васильевна показала, как нужно относиться к студентам. Она для всех была самым родным человеком. Все студенты, которые обучались в Институте народов Севера в Санкт-Петербурге, как одна большая семья собирались в её кабинете - учащиеся с Ямала, Чукотки, из Югры», - поделилась Светлана Динисламова.
Коллега Дины Герасимовой по совету старейших, кандидат педагогических наук, исследователь хантыйского языка Евдокия Нёмысова заметила, что любовь к школьникам и людям в целом им привили в Ханты-Мансийском педучилище: «Это любовь нас ведёт по жизни».
На встрече Вера Кондратьева, представительница народа ханты, посол доброй воли, исполнила для Дины Герасимовой и собравшихся песню «Кукушка» на стихи Ювана Шесталова, также прозвучала песня «Куренька» на стихи Владимира Шесталова. Сказать слова благодарности пришёл и директор театра обского-угорских народов «Солнце» Евгений Захаров.
Добавим, что Дина Васильевна продолжает вести научную деятельность, участвует во всероссийских и международных конференциях, ведет активную редакторскую работу, рецензирует учебные пособия: «Я восхищаюсь скромными, тихими людьми, которые достигаю высот. Наши народы не кричат, не бьют себя в грудь, а тихо делают своё дело».
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