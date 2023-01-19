Мифы о курении развеяли в рамках профилактической акции «Табак как один из главных врагов человека»
Индивидуальные тематические беседы сопровождались диагностическими исследованиями на определение уровня углекислого газа в выдыхаемом воздухе с помощью специального оборудования – смокелайзера, пациентам БУ «Няганская городская поликлиника».
20 участников рассказали свою историю о первой выкуренной сигарете, знакомстве с «вейпом». Назвали причину, по которой продолжают быть заложниками вредной привычки. Признали свою зависимость и сообщили, что после очередной выкуренной сигареты испытывают дискомфорт в груди. Более того, по признанию собеседников, это же состояние приходит по утрам сразу после пробуждения.
Результаты исследований – у 6 пациентов зафиксировали высокую степень «загазованности» легких, у 10 – среднюю степень и лишь у 4 няганцев уровень никотина в легких оказался минимальным. Каждому респонденту были вручены буклеты и листовки, рассказывающие о последствиях курения. «Вести здоровый образ жизни – это уметь жить с огромной пользой для себя и других людей. Не нужно следовать различной моде, которая вредит здоровью! Черпать вдохновение и энергию можно и нужно из здоровых и правильных привычек, а также доброжелательных и гармоничных отношений с миром. Здравомыслящему человеку для полноценной жизни не нужны стимулирующие допинги в виде сигарет, алкоголя или наркотиков», – уверена Лариса Кривуляк, врач-терапевт кабинета медицинской профилактики.
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