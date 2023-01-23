В Нижневартовске пройдут соревнования по северному многоборью «Звезды Югры»
В этом году «ЮграМегаСпорт» проведёт региональные соревнования по северному многоборью «Звезды Югры» с 16 по 20 февраля в городе Нижневартовске. Планируется участие 50 спортсменов из 11 муниципальных образований округа: Ханты-Мансийска, Белоярского района, Нефтеюганского района, Нижневартовска, Нефтеюганска, Березовского района, Кондинского района, Сургутского района, Урая, Ханты-Мансийского района, Нижневартовского района. Об этом сообщает «ЮграМегаСпорт».
Северное многоборье является одним из популярных видов спорта коренных народов Севера. Оно включает в себя пять дисциплин: метание топора на дальность, бег с палкой по пересечённой местности, тройной национальный прыжок, метание тынзяна на хорей и прыжок через нарты. Существует множество легенд о возникновении этих видов программ.
Метание тынзяна на хорей связано с охотой северных народов на оленей. Тынзян - это аркан, с помощью которого пастухи отлавливают оленя. Метание тынзяна на точность - экзамен на аттестат зрелости для оленевода. На соревнованиях его набрасывают на хорей - длинный шест, которым погоняют оленей.
Возникновение бега с палкой, как одной из дисциплин северного многоборья, связано с образом жизни народов Севера. Палка служит помощницей при переходе болот и оврагов. Многоборцы бегут не по ровной дорожке стадиона, а по пересечённой местности, где палка помогает им преодолевать естественные препятствия дистанции.
Прыжки через нарты были забавой оленеводов. На празднике Дня оленя, который по традиции проводится в тундре в начале августа, оленеводы соревнуются в прыжках через сани. Спортсмены многоборцы прыгают через стилизованные нарты, поставленные по несколько штук в ряд.
Добавим, Югра всегда славилась сильнейшими спортсменами в национальных видах спорта. Это Александр Тасьманов, Юрий Тарлин, Александр Тарлин, Алексей Молданов.
Источник: «ЮграМегаСпорт»