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Для слабовидящих

Росгвардия обеспечила безопасность празднования Крещения Господня на территории Югры

20.01.2023

В день православного праздника Крещения Господня военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с коллегами из регионального УМВД России обеспечили безопасность верующих более, чем в 10-ти населенных пунктах автономного округа. 
Накануне богослужений специалисты группы разминирования ОМОН провели обследование мест проведения праздничных мероприятий на наличие подозрительных предметов. 
Экипажи вневедомственной охраны несли службу на территории храмовых комплексов и купелей, на 24-х из которых были организованы посты охраны порядка. 
Всего в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре было задействовано более 100 сотрудников Росгвардии для охраны общественного порядка. 
По устоявшейся традиции военнослужащие и сотрудники территориального органа Росгвардии, не задействованные в охране общественного порядка, приняли участие в крещенских купаниях. 
Нарушений общественного порядка и безопасности допущено не было. 

    
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре

20.01.2023

20.01.2023