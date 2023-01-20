Росгвардия обеспечила безопасность празднования Крещения Господня на территории Югры
В день православного праздника Крещения Господня военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с коллегами из регионального УМВД России обеспечили безопасность верующих более, чем в 10-ти населенных пунктах автономного округа.
Накануне богослужений специалисты группы разминирования ОМОН провели обследование мест проведения праздничных мероприятий на наличие подозрительных предметов.
Экипажи вневедомственной охраны несли службу на территории храмовых комплексов и купелей, на 24-х из которых были организованы посты охраны порядка.
Всего в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре было задействовано более 100 сотрудников Росгвардии для охраны общественного порядка.
По устоявшейся традиции военнослужащие и сотрудники территориального органа Росгвардии, не задействованные в охране общественного порядка, приняли участие в крещенских купаниях.
Нарушений общественного порядка и безопасности допущено не было.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре