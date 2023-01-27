Социальный фонд Югры оформляет электронные сертификаты для работников, получивших травмы на производстве
С конца 2021 года, когда начала действовать программа оформления электронных сертификатов работникам, получившим производственные травмы, такой господдержкой в округе воспользовались 119 югорчан. Они стали обладателями слуховых аппаратов, ортопедической обуви, кресел-колясок, костылей, тростей, чехлов на культю и подгузников.
Напомним, электронный сертификат – самый быстрый и индивидуальный способ обеспечения техническими средствами реабилитации. Он привязывается к банковской карте получателя и позволяет самостоятельно приобретать жизненно необходимые товары, которые рекомендованы программой реабилитации. Номинал сертификата соответствует цене, по которой отделение Фонда заключило контракт и по которому в течение 60 календарных дней до подачи инвалидом заявления, была проведена хотя бы одна оплата.
«По сертификату нужные изделия можно приобретать любым удобным способом, не дожидаясь проведения госзакупок: как через интернет-магазины, так и в специализированных торговых точках. Марку и модель граждане выбирают на свое усмотрение, – рассказала управляющий отделением Социального фонда РФ по ХМАО – Югре Татьяна Зайцева. – В январе этого года оформлено семь сертификатов на сумму порядка 172 тыс. рублей».
Подать заявление на получение сертификата можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), через МФЦ, лично в отделении Фонда и по почте. При его заполнении потребуется паспорт и номер банковской карты «Мир». Если заявление подаёт представитель инвалида, также необходим его паспорт и доверенность.
ГУ-Отделения Социального фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре