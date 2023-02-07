Свыше 12 млрд рублей направлено медицинским организациям за услуги в рамках электронного родового сертификата в 2022 году
За прошлый год на основании талонов родового сертификата медицинским организациям перечислено более 12,2 млрд рублей. Средства направлены на оплату услуг, оказанных в связи с беременностью и рождением детей.
Свыше миллиона женщин в рамках таких услуг получили медицинскую помощь в женских консультациях в амбулаторных условиях. Не меньше чем половине из них также была оказана психологическая и медико-социальная помощь, правовая поддержка.
Женщинам и новорожденным в родильных домах в стационарных условиях оказано 1,2 млн услуг. Еще 1,3 млн услуг предоставлено в поликлиниках в ходе профилактических медосмотров детей в возрасте до года.
Напомним, что электронный родовой сертификат формируется медицинской организацией на любом сроке беременности.
Социальный фонд России по ХМАО - Югре