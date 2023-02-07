Школьники Югры приглашаются к участию в олимпиаде по информатике на платформе Яндекс Учебник
Кто может участвовать?
Ученики 6-11 классов
Когда?
С 9 февраля по 8 апреля в онлайн-формате
Как принять участие?
Участие бесплатное на сайте https://clck.ru/33Tk4a, присоединиться можно до окончания первого тура, 6 марта
Первый тур длится 4 недели: участникам предстоит решать задачи по информатике, математике, логике, а также на программирование робота-доставщика и написание кода на языке Python. Задания отличаются по уровню сложности, по каждой теме есть обучающие уроки, поэтому участвовать могут школьники с любым уровнем подготовки.
Сильнейшие по итогам первого тура во втором объединятся в команды и под руководством экспертов будут разрабатывать навыки для Алисы – голосового помощника от Яндекса.
На церемонии награждения победителей ждёт онлайн-общение с разработчиками и руководителями Яндекса, а также ценные призы. Кроме того, участники получат сертификаты, а победители – дипломы.
Также участники и победители второго тура получат от 2 до 15 дополнительных баллов в программировании на Python, исследовательской деятельности и искусственном интеллекте. Накопленные баллы можно перевести в дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнёры. Подробности – на сайте конкурса https://talent.ntcontest.ru
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