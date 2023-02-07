Прописать ребёнка теперь можно онлайн
Зарегистрировать ребёнка до 14 лет по месту жительства стало гораздо проще. Подать заявку родители теперь могут через Госуслуги. Прописку для детей оформили онлайн уже 6 тысяч семей по всей России. А первым ребёнком, получившим такую регистрацию, стала малышка Полина из Тюмени. С помощью сервиса её мама смогла сделать это, находясь ещё в роддоме.
Раньше оформить прописку ребёнку можно было только в МФЦ, паспортном столе или МВД. Теперь посещать ведомство не нужно, свидетельство о регистрации пришлют в личный кабинет. Его можно распечатать и использовать для получения госуслуг: записать ребёнка в детский сад, школу и поликлинику, оформить льготы и пособия.
Прописать ребёнка получится только по месту жительства одного из родителей. Он и направляет заявление.
Для заявления нужны: паспорта обоих родителей и свидетельство о рождении ребёнка или реквизиты актовой записи.
МВД рассмотрит заявление в течение 6 рабочих дней, а электронное свидетельство придёт в личный кабинет. По желанию бумажный вариант можно получить в МВД.
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