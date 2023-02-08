В Югре подведены итоги учебного сбора с представителями инженерно-технических групп спецподразделений Росгвардии
В Сургуте состоялись учебные сборы со специалистами группы разминирования ОМОН и взрывотехниками СОБР Управления Росгвардии по ХМАО – Югре.
На базе ОМОН «Стерх», а также на территории стрелкового полигона имени полковника полиции Александра Тупалова состоялись теоретические и практические занятия, в ходе которых сотрудники Росгвардии изучали нормативную базу, а также особенности бризантнтых и фугасных свойств взывчатых веществ в условиях низких температур.
Завершились учебные мероприятия сдачей зачётов.
«Проведение учебных сборов со специалистами инженерно-технических подразделени позволяет улучшить практические навыки и теоретические знания с учётом внедрения новых видов технических средств и изменений нормативно-правовой базы», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре