Форма поиска

Для слабовидящих

В Югре подведены итоги учебного сбора с представителями инженерно-технических групп спецподразделений Росгвардии

08.02.2023

В Сургуте состоялись учебные сборы со специалистами группы разминирования  ОМОН и взрывотехниками СОБР  Управления Росгвардии по ХМАО – Югре.

На базе ОМОН «Стерх»,  а также  на территории стрелкового полигона имени полковника полиции Александра Тупалова состоялись теоретические и практические занятия, в ходе которых сотрудники Росгвардии изучали нормативную базу, а также особенности бризантнтых и фугасных свойств взывчатых веществ в условиях низких температур.

Завершились учебные мероприятия сдачей зачётов.

«Проведение учебных сборов со специалистами инженерно-технических   подразделени позволяет улучшить практические навыки и теоретические знания с учётом внедрения новых видов технических средств и изменений нормативно-правовой базы», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.

 

Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре

08.02.2023

08.02.2023