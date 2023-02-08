«Посылки из дома» отправятся в воинские части
Ко Дню защитника Отечества военнослужащим, участвующим в спецоперации, проводится сбор подарков. Коллектив Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы откликнулся на предложение единороссов и собрал 9 посылок с продуктами длительного хранения, средствами личной гигиены, предметами одежды для батальонов «Иртыш» и «Югра».
«Каждый из нас способен помочь нашим ребятам, участвующим в спецоперации. Наш коллектив дружно и оперативно принимает участие в формировании посылок. Кто-то принесет консервы, кто-то закупит средства гигиены, а мастерицы свяжут теплые носки. В дали от дома нашим ребятам необходимо чувствовать заботу», — рассказала главный врач Яна Владиславовна Качальская.
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