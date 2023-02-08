Офицеры Росгвардии приняли торжественную клятву у кадет подшефной школы в Югре
В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники ОМОН «Сокол-ЮГРА» стали почетными гостями торжественной церемонии посвящения учащихся начальных классов средней школы № 10 г. Нижневартовска в кадеты профильных классов Росгвардии и МЧС.
Перед старшими товарищами, родителями, руководством и педагогами школы, представителями городского департамента образования, региональной общественной организации ХМАО – Югры «Ассоциация ветеранов подразделений специального назначения «Спецназовское братство», МЧС и Росгвардии порядка 100 учащихся торжественно поклялись свято соблюдать устав школы, следовать традициям кадетской дружбы и товарищества, строго соблюдать заповеди и свято блюсти честь кадета.
От имени начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковника полиции Евгения Симакова ребят поздравил врио заместителя командира ОМОН «Сокол-ЮГРА» майор полиции Александр Ф.: «Желаю вам стремиться к совершенствованию своих знаний, заниматься спортом, преодолевать все трудности на жизненном пути, любить Отечество и быть патриотами своей страны».
После официальной части ветераны войск правопорядка организовали для гостей и ребят выставку макетов стрелкового вооружения и средств личной защиты.
С сентября 2020 года в профильные классы Росгвардии и МЧС вступили более 300 юных вартовчан. В школьную программу кадетов включены занятия по строевой, огневой и физической подготовке, изучение военной истории и традиций ведомств.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре