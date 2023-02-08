ИТ-системы фулфилмента Почты России смогут обрабатывать до 300 000 заказов в сутки
Почта России автоматизировала свои фулфилмент-центры с помощью отечественной Warehouse Management System (WMS) от компании TopLog. Благодаря новой WMS Почта предложит как крупному бизнесу, так и индивидуальным предпринимателям не просто складские площади, а комплексную услугу. Общая площадь складов, переведённых под управление TopLog WMS, составляет 26 750 кв. м.
Теперь фулфилмент-центры Почты уже на старте работы полностью автоматизированы и готовы к интеграции с ИТ-системами клиента. На каждом складе цифровизировали все процессы: разгрузку, приём, передачу в зону временного хранения, маркировку, упаковку, сортировку, консолидацию и отгрузку. TopLog WMS может обрабатывать до 300 000 заказов в сутки на всех фулфилмент-площадях Почты России.
Клиент сможет подключиться к системе через API и в режиме, близком к реальному времени, отслеживать количество оставшихся товаров, операции с ними, подгружать необходимые документы.
Для расширения базового функционала WMS ИТ-специалисты интегрировали дополнительные модули: «Биллинг», «Информационные панели», «Подготовка товаросопроводительных документов», «Универсальная шина обмена» и ряд других. TopLog WMS подключена к нескольким информационным системами Почты, в том числе WCS-системой контроля склада, RPS-системой маршрутизации заказов, B2B-сервисом «Отправка».
«За счёт открытого программного кода дальнейшее развитие WMS может включать в себя как интеграцию новых модулей, внедрение дополнительного функционала, так и расширение на новые площади. Это позволит ещё больше повысить прозрачность и уровень автоматизации процессов наших фулфилмент-услуг», – отметил Василий Балакин, CTO дирекции по развитию бизнеса «Склады», Почтатех.
У Почты России работают четыре фулфилмент-центра в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске общей площадью более 26 000 кв. м. Компания оказывает полный комплекс складских операций: от приёма и сортировки товара, предпочтовой подготовки до доставки покупателям по всей стране. Продавцы могут сдать товары партиями или поштучно в 38 000 отделений, drop-off точки ускоренной сдачи или вызвать курьера.
УФПС Ханты-Мансийского АО-Югра