Личный состав военной автомобильной инспекции Росгвардии отмечает свой профессиональный праздник
8 февраля специалисты военно-автомобильной инспекции Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник.
В честь 27-летия подразделения в адрес личного состава поступило поздравление от имени руководства Уральского округа Росгвардии и Управления Росгвардии по ХМАО – Югре.
«Вы выполняете сложные и важные задачи по обеспечению безаварийной эксплуатации транспортных средств, профилактике нарушений и сохранению жизни участников дорожного движения. Благодарю Вас за Ваше терпение, принципиальное отношение к выполнению своих обязанностей и профессионализм», – говорится в поздравлении.
В канун праздничной даты инспектор ВАИ Управления Росгвардии по ХМАО – Югре капитан Михаил Жуков провел внеклассное мероприятие с учащимися начальных классов гимназии № 1 г. Ханты-Мансийска.
На встрече с ребятами офицер ведомства рассказал о предназначении и задачах службы, показав демонстрационный ролик, напомнил правила поведения на проезжей части, рассказал какие опасности могут поджидать во дворе. Ребята с большим интересом слушали гостя и задавали интересующие их вопросы.
«Профилактическая работа с подрастающим поколением одна из важных составляющих служебной деятельности подразделений ведомства. Мы всегда стараемся донести до ребят актуальную и важную информацию как обезопасить себя», – прокомментировал начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
По окончании встречи гимназисты выразили благодарность инспектору за интересное и познавательное мероприятие, а также поздравили с профессиональным праздником.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре