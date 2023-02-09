Решение о выплате «северной надбавки» для наиболее востребованных специалистов позволит привлекать квалифицированных работников в регион
Губернатор Югры Наталья Комарова утвердила распоряжение правительства Югры о перечне наиболее востребованных должностей, профессий, которым в автономном округе северная надбавка устанавливается в полном размере с первого дня работы.
В список вошли 511 должностей и специальностей наиболее востребованных сфер: здравоохранения, культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, информационных технологий и связи, строительства, архитектуры и градостроительной деятельности, инновационных технологий, аналитических исследований и повышения производительности труда, научно-аналитического обеспечения рационального недропользования, молодежной политики, средств массовой информации, ветеринарии, дорожного хозяйства.
Напомним, документ разработан в соответствии с принятым 21 декабря 2022 года законом автономного округа «О внесении изменения в статью 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры “О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, работающих в государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры”», которым установлено, что лицам, работающим в государственных органах и государственных учреждениях автономного округа по наиболее востребованным должностям, профессиям, процентная надбавка к заработной плате выплачивается в полном размере с первого дня работы независимо от трудового стажа.
Как пояснил директор департамента труда и занятости населения Югры Роман Белкин, документ разработан с целью привлечения в Югру квалифицированных специалистов по особо востребованным профессиям и специальностям. «Для этого принято решение установить процентную надбавку к заработной плате (“северную надбавку”) в полном размере с первого дня работы специалиста — независимо от трудового стажа, — уточнил Роман Белкин. — Внедрение нового механизма позволит привлечь квалифицированные кадры в сферы здравоохранения, образования, культуры, спорта, IT-технологий Югры, в особенности выпускников медицинских и педагогических образовательных организаций».
Руководитель департамента труда и занятости населения также отметил, что документом предусмотрен аналогичный порядок установления «северной надбавки» лицам, работающим в государственных органах и государственных учреждениях автономного округа по наиболее востребованным профессиям.
Данная норма распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года и действует в отношении лиц, работающих в государственных органах и государственных учреждениях округа.
Напомним, инициатором решения выступила Наталья Комарова. Предложение губернатора было проработано фракцией «Единая Россия» в думе автономного округа, получило поддержку депутатского корпуса.
«Данное решение позволит привлечь в регион квалифицированные кадры по наиболее востребованным специальностям, это еще одна мера, которая наряду с другими направлена на заполнение вакансий в учреждениях социальной сферы региона и повышение мотивации работы тех, кто оказывает социальные услуги», — подчеркнул председатель думы Борис Хохряков.
Источник: Правительство Югры