В Югре пройдёт Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках
21-26 февраля 2023 года в рамках празднования Международного дня родного языка в девятый раз пройдет образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках».
Организатором проведения Фронтального диктанта является бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» при содействии: Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; общественных объединений коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Юры.
Все желающие могут присоединиться к образовательной акции. В 2023 году диктант можно написать в двух форматах – очно и онлайн.
Очно – это зарегистрировать свою площадку, скачав и заполнив Форму для регистрации площадок до 20 февраля 2023 года. Заполненную форму направить на электронную почту: ouipiir@mail.ru.
Для участия в диктанте онлайн необходимо будет пройти на официальный сайт Института http://www.ouipiir.ru с 21-26 февраля, нажать на кнопку «Пройти Фронтальный диктант», зарегистрироваться и написать диктант.
Консультацию по вопросам проведения образовательной акции можно получить по телефону 8(3467)33-54-35 или по электронной почте организаторов: ouipiir@mail.ru.
В редакции национальных газет "Ханты ясанг" и "Луима сэрипос" также можно написать диктант на казымском и шурышкарском диалектах хантыйского языка.
Источник: Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок