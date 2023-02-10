Строительство амбулатории идет полным ходом
Строительство новой врачебной амбулатории в селе Малый Атлым ведется в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Старое здание амбулатории расположено в деревянном строении 1989 года постройки, общей площадью 237,8 кв. м. Площадь здания новой амбулатории увеличится почти в 2 раза и будет составлять 540 кв м. На сегодняшний день подрядчик уже выполнил устройство фундамента, возведение металлокаркаса здания, монтаж кровли и стеновых перегородок.
В новом здании оборудуют кабинеты врача общей практики, педиатра, смотровой, процедурный, прививочный, стоматологический кабинет, а также клинико-диагностическую лабораторию и дневной стационар. Кроме того, будут созданы условия для маломобильных групп населения. Строительство данного объекта даст возможность улучшить условия оказания первичной медико-санитарной помощи и расширить диагностику населения.
Напомним, благодаря проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» В Октябрьском районе продолжается работа по укреплению-материально технические базы учреждений здравоохранения: строится новая врачебная амбулатория, осуществляются комплексные капитальные ремонты участковых больниц, закупается новое диагностическое оборудование и автотранспорт.
https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:
VK https://vk.com/dzhmao
Телеграм https://t.me/dzhmao
OK https://ok.ru/group/55281409327214