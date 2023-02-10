В окружном кардиодиспансере выполнили сразу две операции ребенку с редким пороком
Девочку 17 лет госпитализировали в стационар с аномалией Эбштейна. Это очень редкая патология сердца, при которой трехстворчатый клапан неправильно формируется и смещается в полость правого желудочка. Чтобы избавить ребенка от порока, объединились врачи нескольких специальностей из разных городов. Для этого в Сургут из Санкт-Петербурга прилетели одни из ведущих экспертов в России в лечении врожденных пороков сердца - кардиохирург Рубен Мовсесян и кардиолог, УЗИ-специалист Андрей Цытко из ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий». Учреждение в настоящее время обладает самым большим опытом в России в коррекции такой аномалии.
Как только питерская команда сердца приехала в клинику, врачи организовали расширенный консилиум. Экспертное УЗИ делали очень тщательно. При подготовке к операции важны все детали. К лечению подключили интервенционного аритмолога Илью Силина, который с помощью малотравматичной операции устранил у подростка синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, который часто сопровождает аномалию Эбштейна. Спустя пару дней назначили второе хирургическое вмешательство, уже на открытом сердце.
Рубен Мовсесян отметил: «Мы видим, что команда в Сургуте готова к проведению таких сложных операций и врачи показали серьезный уровень. Конусная реконструкция – достаточно сложная процедура, потому что при этой аномалии повреждается практические всё правое сердце: правое предсердие, трехстворчатый клапан, правый желудочек – необходимо все это восстановить. Операция активно начала использоваться в России порядка 7 лет назад. Опыт ее проведения есть не во всех клиниках, но все хирурги в нашей стране имеют возможность работать вместе, приезжают друг к другу, оперируют».
Детский кардиохирург окружного кардиодиспансера Алексей Бродский не раз выполнял операции под кураторством Рубена Рудольфовича - все методики были успешно внедрены в практику. Планирует врач освоить и конусную реконструкцию. «Технология считается единственной максимально близкой к «анатомическому восстановлению». Несформированный трехстворчатый клапан и другие структуры кардиохирурги воссоздают из собственных тканей ребенка. «Конусная реконструкция предложена доктором Jose Pedro da Silva в 2007 году. Благодаря методике устраняются все аномальные соединения между створками клапана и желудочком с реплантацией в нормальную позицию. Проводится уменьшение истонченного правого желудочка и фиброзного кольца трехстворчатого клапана. Впервые Рубен Рудольфович приехал в клинику в 2015 году, он учил меня делать операцию «артериальное переключение», после чего методика была внедрена и до сих пор успешно выполняется в нашей клинике», - прокомментировал Алексей Бродский.
Операция конкурсной реконструкции длилась 4,5 часа. Уже спустя сутки ребенка перевели в обычную палату. Впереди у юной югорчанки – восстановление, которое займет несколько недель. Стоит добавить, Кардиодиспансер стал первой региональной клиникой, в которой сделали операцию конусной реконструкции при аномалии Эбштейна. До недавнего времени её выполняли только в федеральных центрах.
«Современная высокотехнологичная медицина невозможна без тесного взаимодействия между коллегами. Это позволяет разрабатывать более эффективную тактику ведения пациентов с тяжелыми заболеваниями сердца и способствует, в первую очередь, повышению доступности высокотехнологичной помощи детям, улучшению качества их жизни», - отметила Ирина Урванцева, главный врач окружного кардиологического диспансера.
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