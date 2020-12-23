Посещая стойбище, туристы узнают, что такое «паща олэн», «нянь» …

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Посещая стойбище, туристы узнают, что такое «паща олэн», «нянь» …

16 декабря в режиме онлайн состоялся круглый стол на тему «Этнокультурные традиции малочисленных народов Севера и проблемы их сохранения в условиях глобализации». Его организаторами стали секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный, директор Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» и по совместительству президент Общественной организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа Людмила Алфёрова, председатель Союза журналистов Югры Александр Григоренко.

Участие в обсуждении вопросов по сохранению хантыйского и мансийского языков, совершенствованию алфавитов, этножурналистике и возможности развития самобытного этнографического туризма в Югре приняли представители правительственных и общественных организаций, творческая интеллигенция малочисленных народов Югры. В качестве экспертов выступили президент «Гильдии межэтнической журналистики» Маргарита Лянге и Роман Серебряный.

В эпоху глубокой глобализации мир меняется, и необходимо, чтобы малые языки существовали в большом цифровом пространстве. Маргарита Лянге обратила внимание, что когда идёт речь о культурном своеобразии региона, было бы уместно включить языковой элемент в этнотуристический продукт. Например, человек, который приехал в регион, помимо того, что попробует разные блюда, постучит на бубне, смог бы узнать языковые смыслы тех же названий блюд, музыкальных инструментов,  поздороваться и попрощаться на языках коренных жителей. Нужно менять сообщество Югры и сделать так, чтобы язык был не только достоянием титульного народа, но и расширил своё поле в гражданском обществе. Национальным изданиям можно подготовить минимальную информацию об этнокультурном многообразии, составить мини-словарь и прекрасно курировать с этнографическими музеями.

О развитии этнотуризма в Югре рассказал Дмитрий Савватеев, начальник управления туризма департамента промышленности. Развитием этнотуризма в округе правительство занимается с 2010 года, и пристальное внимание уделяет части блока, касающегося развития этнографического туризма в государственной программе социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера. За это время этнотуризм успешно продвигается, на данный момент 36 организаций занимаются развитием этнографического туризма, в том числе 22 стойбища коренных народов, где проводят экскурсии. Сформирован реестр из 47 этнографических программ,  рекомендации по правилам этикета при посещении стойбища учтены в памятках, которые вручаются туристу. В них можно ознакомиться с культурой поведения на местах проживания коренного населения, соответственно,  и приобщение непосредственно с носителями культуры. Та планомерная работа, что ведётся департаментом, была инициативой общественной организации  «Спасение Югры». В этом году продолжили системно работу по формированию выборки правил и рекомендаций посещения туристами стойбищ. Этот вопрос включили для общественного обсуждения, то есть, чтобы «Правила этикета при посещении стойбищ» прошли общественную экспертизу и потом были переданы туроператорам.

Дмитрий Савватеев также отметил, что пристальное внимание уделяется по разным направлениям, в том числе инфраструктуре. Так, 4 декабря 2020 года Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  постановлением №543-п внесли изменения в порядок (приложение 11 к постановлению) предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на возмещение части затрат на реализацию проектов в сфере внутреннего и выездного туризма. Максимальный размер субсидии на приобретение, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов туристической индустрии составляет 3 млн рублей. Максимальный размер субсидии на создание и развитие материально-технической базы для формирования туристических маршрутов – 1 млн рублей.

Владислава Вишневская, руководитель центра компетенций в сфере туризма, рассказала о работе с этнотурами и знакомством с культурными традициями, обычаями коренных народов Севера в информационном пространстве. Она порекомендовала заглянуть в социальные сети и узнать обо всем в  «Visit Ugra | Туристический гид по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре».

Нам бы хотелось, чтобы на экскурсионных площадках распространялась достоверная, а не искаженная информация о древних традициях, обычаях хантов, манси и лесных ненцев, было уважительное и тактичное отношение к этническому этикету, объектам национальной культуры и к духовности, в целом.

Тамара Мерова

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Мӯйлуӈкве ёхталан хтпат сосса мхум лтӈыл ханищтавет

Вт сграпнал тпос 16 хталт ищхӣпыӈ ут хосыт «Этнокультурные традиции малочисленных народов Севера и проблемы их сохранения в условиях глобализации» нампа сапрни лыс. Таве Россия лххал тотнэ хтпа Союзыт кӯщай хум Роман Серебряный, «Трум Маа» нампа музейт ос «Югра лылып» колт кӯщай н Людмила Алфёрова, ос Юграт лххал тотнэ хтпат Союзт пуӈктотнэ хум Александр Григоренко врыгласыт.

Тот мӯй хтпат мн мвн ёхталан урыл потыртасыт. Кӯщаит ханты ос мньщи лтӈыг ӯргалан ос алфавит щпитан тлат тра-паттысыт. Тувыл этнотуризм тлат лххал тотнэ хтпатн ёмщакв вос ввет ос мкыг лаль вос тотвсыт. Ты вылтыт общественный рӯпата врнэ хтпат, свсыр кӯщаит ос сосса мхум пуссын потыртасыт. Москва плыл «Гильдии межэтнической журналистики» кӯщай н Маргарита Лянге ос Роман Серебряный матыр врмалит с хӯлтсг.

Ань свсыр ищхӣпыӈ утыт квлтапаптым псыл мхум лупсаныл щар мт хурипаг мтыс, тн мт щирыл олгыт ос номсгыт. Таимгыс ксыӈъмт мощщаг хультум мирыт щнь лтӈаныл с хотталь ты сйми. Маргарита Лянге лвыс, ань сосса мхум лнэ мнанылт мӯйлын туристыт свсыр накыл пӯмщалаӈкве ргыт, ос щнь лтӈытыл мощ ханищтаӈкве рвгыт. лумхлас мӯйлуӈкве ке щалтыс, тав ханты манос мньщи лтӈыл вос пащалахты, ётыл ос ёмас ӯлум лтыӈ вос лви. Тувыл тав сыресыр тнутыл тыттаве, лӯптаӈ щил айтаве, койп ос сӈквылтап ктын вуйлытэ, пуссын ты тнутыт, пормасыт  наманэ с вос вганэ. Та щирыл Юграт лнэ сосса мхум лтӈаныл мощ лаль вӈкве патавет. Газетат рӯпитан хтпат мнь нпакн хансым потыр-охсат щпитгыт ке, тох музеитын нтгыт.

Юграт промышленность департамент тармыл туризм тлат палт пуӈктотнэ хум Дмитрий Савватеев лвыс, округ мирколыӈ кӯщаит туризм врмалит ёт 2010 тлныл рӯпитаӈкве патсыт. Янгыщ сосса мхум мгыс щпитан социально-экономический программат, тамле врмаль уральтым ньщияныл.  Ань лов тл сыс округувт 36 свсыр организацият туризм тлат лаль тотыяныл, ты халт 22 стойбищат лнэ сосса мхум ёт рӯпитгыт. Ос реестр-нпакын 47 этнотур ханищтан врмалит, ёнгыт хансым лгыт. Тувыл туристыт мгыс лпсыт ньщгыт. Тот сосса  мхум палт мӯйлын порат маныр  вруӈкве рви манос ат рви, таи хансым лы. Тамле пищит тра-паттын мгыс ос нпакн хансуӈкве та департаментын «Югра лылып» общественный организация нтыс. Ты тлт «Правила этикета при посещении стойбищ» намаим памятка-лпс лаль щпитаве ос тувыл мирн суссылтаве. Тн ловиньтыяныл тах ос матыр рнэ лтыӈ вос хӯлтгыт. Та юи-плт ты памяткат туристыт ёт рӯпитан колн мивет.

Дмитрий Савватеев туризм ёт рӯпитан мт накыт аквтох хӯлтыс, тувыл  колыт ӯнттын тлат урыл потыртас. Вт сграпнал тпос 4 хталэт округ мирколыӈ кӯщаит №543-п постановление-нпак хассыт ос 11 приложения-нпакт лтыӈ мт щирыл пнтсыт. Ань Ханты-Мансийский автономный округт туризм свсыр проектыт щпитан мгыс ос тув холтум 80% олныт  субсидия щирыл ювле ойтавет. Тох колыт ӯнттын манос хт-щпитан мгыс 3 млн солквил тстуӈкве врмавет. Тув матыр-ти ёвтум пормасыт мгыс манос туристыт лӈхыл вруӈкве – 1 млн солквил нтавет тах.

Владислава Вишневская, туризм центр компетенций намаим колт кӯщаиг лнэ н, сосса мхум ёт рӯпитан врмалит урыл потыртас. Тн «Visit Ugra| Туристический гид по ХМАО-Югре» ищхӣпыӈ лпс щпитамыт ос матыр-ти тлат тот тра вос паттавет.

Мн туп таи лвв, сосса мхум пс наканыл, лупсаныл  ёмщакв ос мкыг лаль вос тотавет. Пс наканув ӯргалым ос мхманув руптым вос щвсыт.

Тамара Мерова

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Пт, 12/18/2020 - 11:54

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