Посещая стойбище, туристы узнают, что такое «паща олэн», «нянь» …

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16 декабря в режиме онлайн состоялся круглый стол на тему «Этнокультурные традиции малочисленных народов Севера и проблемы их сохранения в условиях глобализации». Его организаторами стали секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный, директор Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» и по совместительству президент Общественной организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа Людмила Алфёрова, председатель Союза журналистов Югры Александр Григоренко.
Участие в обсуждении вопросов по сохранению хантыйского и мансийского языков, совершенствованию алфавитов, этножурналистике и возможности развития самобытного этнографического туризма в Югре приняли представители правительственных и общественных организаций, творческая интеллигенция малочисленных народов Югры. В качестве экспертов выступили президент «Гильдии межэтнической журналистики» Маргарита Лянге и Роман Серебряный.
В эпоху глубокой глобализации мир меняется, и необходимо, чтобы малые языки существовали в большом цифровом пространстве. Маргарита Лянге обратила внимание, что когда идёт речь о культурном своеобразии региона, было бы уместно включить языковой элемент в этнотуристический продукт. Например, человек, который приехал в регион, помимо того, что попробует разные блюда, постучит на бубне, смог бы узнать языковые смыслы тех же названий блюд, музыкальных инструментов, поздороваться и попрощаться на языках коренных жителей. Нужно менять сообщество Югры и сделать так, чтобы язык был не только достоянием титульного народа, но и расширил своё поле в гражданском обществе. Национальным изданиям можно подготовить минимальную информацию об этнокультурном многообразии, составить мини-словарь и прекрасно курировать с этнографическими музеями.
О развитии этнотуризма в Югре рассказал Дмитрий Савватеев, начальник управления туризма департамента промышленности. Развитием этнотуризма в округе правительство занимается с 2010 года, и пристальное внимание уделяет части блока, касающегося развития этнографического туризма в государственной программе социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера. За это время этнотуризм успешно продвигается, на данный момент 36 организаций занимаются развитием этнографического туризма, в том числе 22 стойбища коренных народов, где проводят экскурсии. Сформирован реестр из 47 этнографических программ, рекомендации по правилам этикета при посещении стойбища учтены в памятках, которые вручаются туристу. В них можно ознакомиться с культурой поведения на местах проживания коренного населения, соответственно, и приобщение непосредственно с носителями культуры. Та планомерная работа, что ведётся департаментом, была инициативой общественной организации «Спасение Югры». В этом году продолжили системно работу по формированию выборки правил и рекомендаций посещения туристами стойбищ. Этот вопрос включили для общественного обсуждения, то есть, чтобы «Правила этикета при посещении стойбищ» прошли общественную экспертизу и потом были переданы туроператорам.
Дмитрий Савватеев также отметил, что пристальное внимание уделяется по разным направлениям, в том числе инфраструктуре. Так, 4 декабря 2020 года Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры постановлением №543-п внесли изменения в порядок (приложение 11 к постановлению) предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на возмещение части затрат на реализацию проектов в сфере внутреннего и выездного туризма. Максимальный размер субсидии на приобретение, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов туристической индустрии составляет 3 млн рублей. Максимальный размер субсидии на создание и развитие материально-технической базы для формирования туристических маршрутов – 1 млн рублей.
Владислава Вишневская, руководитель центра компетенций в сфере туризма, рассказала о работе с этнотурами и знакомством с культурными традициями, обычаями коренных народов Севера в информационном пространстве. Она порекомендовала заглянуть в социальные сети и узнать обо всем в «Visit Ugra | Туристический гид по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре».
Нам бы хотелось, чтобы на экскурсионных площадках распространялась достоверная, а не искаженная информация о древних традициях, обычаях хантов, манси и лесных ненцев, было уважительное и тактичное отношение к этническому этикету, объектам национальной культуры и к духовности, в целом.
Тамара Мерова
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Вт сграпнал тпос 16 хталт ищхӣпыӈ ут хосыт «Этнокультурные традиции малочисленных народов Севера и проблемы их сохранения в условиях глобализации» нампа сапрни лыс. Таве Россия лххал тотнэ хтпа Союзыт кӯщай хум Роман Серебряный, «Трум Маа» нампа музейт ос «Югра лылып» колт кӯщай н Людмила Алфёрова, ос Юграт лххал тотнэ хтпат Союзт пуӈктотнэ хум Александр Григоренко врыгласыт.
Тот мӯй хтпат мн мвн ёхталан урыл потыртасыт. Кӯщаит ханты ос мньщи лтӈыг ӯргалан ос алфавит щпитан тлат тра-паттысыт. Тувыл этнотуризм тлат лххал тотнэ хтпатн ёмщакв вос ввет ос мкыг лаль вос тотвсыт. Ты вылтыт общественный рӯпата врнэ хтпат, свсыр кӯщаит ос сосса мхум пуссын потыртасыт. Москва плыл «Гильдии межэтнической журналистики» кӯщай н Маргарита Лянге ос Роман Серебряный матыр врмалит с хӯлтсг.
Ань свсыр ищхӣпыӈ утыт квлтапаптым псыл мхум лупсаныл щар мт хурипаг мтыс, тн мт щирыл олгыт ос номсгыт. Таимгыс ксыӈъмт мощщаг хультум мирыт щнь лтӈаныл с хотталь ты сйми. Маргарита Лянге лвыс, ань сосса мхум лнэ мнанылт мӯйлын туристыт свсыр накыл пӯмщалаӈкве ргыт, ос щнь лтӈытыл мощ ханищтаӈкве рвгыт. лумхлас мӯйлуӈкве ке щалтыс, тав ханты манос мньщи лтӈыл вос пащалахты, ётыл ос ёмас ӯлум лтыӈ вос лви. Тувыл тав сыресыр тнутыл тыттаве, лӯптаӈ щил айтаве, койп ос сӈквылтап ктын вуйлытэ, пуссын ты тнутыт, пормасыт наманэ с вос вганэ. Та щирыл Юграт лнэ сосса мхум лтӈаныл мощ лаль вӈкве патавет. Газетат рӯпитан хтпат мнь нпакн хансым потыр-охсат щпитгыт ке, тох музеитын нтгыт.
Юграт промышленность департамент тармыл туризм тлат палт пуӈктотнэ хум Дмитрий Савватеев лвыс, округ мирколыӈ кӯщаит туризм врмалит ёт 2010 тлныл рӯпитаӈкве патсыт. Янгыщ сосса мхум мгыс щпитан социально-экономический программат, тамле врмаль уральтым ньщияныл. Ань лов тл сыс округувт 36 свсыр организацият туризм тлат лаль тотыяныл, ты халт 22 стойбищат лнэ сосса мхум ёт рӯпитгыт. Ос реестр-нпакын 47 этнотур ханищтан врмалит, ёнгыт хансым лгыт. Тувыл туристыт мгыс лпсыт ньщгыт. Тот сосса мхум палт мӯйлын порат маныр вруӈкве рви манос ат рви, таи хансым лы. Тамле пищит тра-паттын мгыс ос нпакн хансуӈкве та департаментын «Югра лылып» общественный организация нтыс. Ты тлт «Правила этикета при посещении стойбищ» намаим памятка-лпс лаль щпитаве ос тувыл мирн суссылтаве. Тн ловиньтыяныл тах ос матыр рнэ лтыӈ вос хӯлтгыт. Та юи-плт ты памяткат туристыт ёт рӯпитан колн мивет.
Дмитрий Савватеев туризм ёт рӯпитан мт накыт аквтох хӯлтыс, тувыл колыт ӯнттын тлат урыл потыртас. Вт сграпнал тпос 4 хталэт округ мирколыӈ кӯщаит №543-п постановление-нпак хассыт ос 11 приложения-нпакт лтыӈ мт щирыл пнтсыт. Ань Ханты-Мансийский автономный округт туризм свсыр проектыт щпитан мгыс ос тув холтум 80% олныт субсидия щирыл ювле ойтавет. Тох колыт ӯнттын манос хт-щпитан мгыс 3 млн солквил тстуӈкве врмавет. Тув матыр-ти ёвтум пормасыт мгыс манос туристыт лӈхыл вруӈкве – 1 млн солквил нтавет тах.
Владислава Вишневская, туризм центр компетенций намаим колт кӯщаиг лнэ н, сосса мхум ёт рӯпитан врмалит урыл потыртас. Тн «Visit Ugra| Туристический гид по ХМАО-Югре» ищхӣпыӈ лпс щпитамыт ос матыр-ти тлат тот тра вос паттавет.
Мн туп таи лвв, сосса мхум пс наканыл, лупсаныл ёмщакв ос мкыг лаль вос тотавет. Пс наканув ӯргалым ос мхманув руптым вос щвсыт.
Тамара Мерова
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