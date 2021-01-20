Рукодельниц приглашают на семинар «Владеющая тучаном»

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Рукодельниц приглашают на семинар «Владеющая тучаном»

С 21 по 24 января 2021 года в посёлке Сосьва состоится практико-ориентированный семинар «Владеющая тучаном» по изготовлению мансийской меховой женской сумочки для рукоделия.

Процесс изготовления тучана очень сложный, включающий несколько разных техник и технологий и подготовительных этапов. Он включает в себя выбор материала, выделывания оленьего камуса с использованием специальных инструментов, крой основной орнаментированной части сумочки, изготовление оленьих жил, сшивание меховой мозаики в технике стык встык, изготовление меховой игольницы, выбор, подготовка, выделывание шкуры, снятие ворса для изготовления ровдуги, изготовление и варка краски «охры», сшивание всех деталей сумочки, украшение готового изделия бусинами, металлическим отливками, пуговицами.

С 10 по 15 декабря 2020 года в селе Саранпауль прошел первый практико-ориентированный семинар «Владеющая тучаном». Участники семинара за 5 дней работы только приобрели первоначальные навыки изготовления тучана и начали работу. Работа продолжалась на протяжении месяца, участники шили дома, собирались небольшими группами в мастерской, работали с мастером по средствам видеосвязи.

Сроки семинара очень условны, так как наша работа не прекращалась и продолжится в посёлке Сосьва, где к нам присоединятся сосьвинские мастера и участники. Во время семинара ежедневно  в режиме онлайн – связи кандидат исторических наук Попова Светлана Алексеевна будет читать лекции по символике женского мира: Лекторий "Духовный мир женского ремесла"

         Приглашаем всех желающих рукодельниц принять участие в мероприятии!!!

 

Программа практико-ориентированного семинара

«Владеющая тучаном»

 

21 января

14.00 – открытие семинара в онлайн формате на платформе ZOOM, приветственное слово Стакановой Любовь Павловны, Вьюткиной Евгении Валерьевны и мастера Албиной Натальи Васильевны, знакомство с участниками.

14.30 – 20.00 – выделка оленьегокамуса.

 

22 января

9.00 – 10.00 - Лекторий "Духовный мир женского ремесла", Попова Светлана Алексеевна, кандидат исторических наук.

10.00 – 20.00 – раскрой изделий, изготовление оленьих жил, подготовка всех материалов для шитья.

 

23 января

9.00 – 10.00 - Лекторий "Духовный мир женского ремесла", Попова Светлана Алексеевна, кандидат исторических наук.

10.00 – 20.00 – изготовление охры, индивидуальная работа с мастерами.

 

24 января

9.00 – 10.00 - Лекторий "Духовный мир женского ремесла", Попова Светлана Алексеевна, кандидат исторических наук.

10.00 – 17.00– индивидуальная работа с мастерами.

18.00 – завершение очного семинара, настрой на работу в онлайн режиме.

Контакты для справок: Евгения Вьюткина, 89088811309

                                         Любовь Стаканова , 89505014670    

 

 

хештеги: #культурнаямозаика, #фондтимченко

Ср, 20/01/2021 - 13:47

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