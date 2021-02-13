Проектная деятельность обских угров

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15 февраля в городе Ханты-Мансийске в библиоруме «Буква» в рамках проекта «ОбьIЧай» состоялся круглый стол на тему «Проектная деятельность, направленная на сохранение культуры и языков коренных народов Югры: итоги 2020 года, перспективы».
Заведующая отделом краеведения Алла Иштимирова-Посохова отметила:
–В 2020 году нами был запущен онлайн-проект «Таёжные сказки», который был посвящён 90-летию образования автономного округа. Нам удалось записать 90 видеороликов, где на хантыйском и мансийском языках жители нашего округа и Ямала рассказывают сказки, легенды и предания. Планируем осенью 2021 года запустить второй этап проекта «Таёжные сказки». Также нам удалось реализовать проект «Большие герои маленьких деревень Комудваны и Вежакары», который посвящён 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Далее заведующий сектором музейных программ и проектов этнографического музея «Торум Маа» Вячеслав Кондин рассказал о проекте «Волшебный сундучок». Отметил, что в 2020 году их отделом издана книга с дополненной реальностью «По дороге на стойбище».
Педагог дополнительного образования «Детского этнокультурно-образовательного центра» Ольга Норова поделилась достижениями воспитанников. Так, в этом году в связи с пандемией сотрудники центра перешли на онлайн-занятия. Запустили проекты «Язык народа моего», «Изучаем родной язык вместе с нами». В образовательном процессе применяют онлайн-буклеты.
Сотрудники окружного «Музея Природы и Человека» Наталья Анадеева и Руслан Богордаев рассказали о своих мероприятиях. В 2020 году реализованы проекты: «Кочующий семинар», «Музейная одиссея» и «Кампус культурных волонтёров».
Также Н. Анадеева рассказала об окружном детском конкурсе комиксов «Легенды Югорской земли», на который принимаются работы на языках обских угров и лесных ненцев. Презентовала сборник комиксов на финно-угорских языках, вышедший в 2020 году под редакцией Санны Хукканен (Финляндия) и Анны Воронковой (Москва) – партнёров конкурса «Легенды Югорской земли».
Со слов научного сотрудника научно-исследовательского отдела хантыйской филологии «Обско-угорского института прикладных исследований и разработок» Ирины Молдановой стало известно о проекте «Диалог языков в рукописном наследии мансийского собирателя П.Е. Шешкина: выявление, анализ и репрезентация». Проектом, руководит кандидат исторических наук Светлана Попова. Здесь впервые предлагается системное исследование наследия мансийского самородка Петра Шешкина.
Также я, президент СО НКО «Союз мастеров нематериального и материального культурного наследия Югры» рассказала о процессе издания «Хантыйско-русского словаря» Зои Лозямовой и о проекте «Обско-угорские песни в современном исполнении».
В завершение круглого стола участники мероприятия обсудили необходимость единой интернет-площадки для освещения новостей в сфере проектной деятельности, о внедрении молодёжных проектов в популярной сети «Тик-ток». Особое внимание уделили дальнейшему сотрудничеству. Заведующая отделом краеведения Алла Иштимирова-Посохова каждому участнику круглого стола вручила в подарок книгу кандидата исторических наук Тимофея Молданова «Медвежьи игрища».
Ульяна Данило