Югра примет Всемирный конгресс оленеводов в октябре

  • Русский
Югра примет Всемирный конгресс оленеводов в октябре
Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной

Югра готовится к проведению VII Всемирного конгресса оленеводов. Он проводится раз в 4 года.  В этом году Россия председательствует в Арктическом совете, в этой связи организацию и проведение мероприятия доверили Югре. Изначально событие должно было пройти в марте, но из-за эпидобстановки его перенесли на октябрь. 

Конгресс пройдёт в очно-заочном формате с 11 по 17 октября. В форуме примут участие 103 делегата 29 оленеводческих регионов из 10 стран мира.

В рамках конгресса Югра совместно с ассоциацией оленеводов мира планирует выпустить сборник мирового законодательства в сфере оленеводства тиражом 1000 экземпляров. Издание выпустят на русском и английском языках. Округ предложил включить в программу мероприятий конкурс профмастерства среди оленеводов автономного округа на Кубок губернаторы Югры. Также на конгрессе коснутся креативного кластера.

Наталья Комарова, губернатор Югры: «Считаем, что это мероприятие - уникальная возможность для международного обмена опытом коренных народов в сфере традиционного хозяйствования, культуры и родных языков. Кроме этого мы предложим делегатам и участникам конгресса в форме, которая их заинтересует, серьёзное обсуждение вопросов, связанных с развитием креативных экономик. Считаем, что всё, что связано с развитием креативных экономик, всё то, что относится к ремеслу, связано с оленеводством, имеет большое значение и гармонично внедряется в эту международную повестку на ближайшие год и 10 лет. Приглашаю вас, уважаемые коллеги, принять участие в этом важном событии 7 конгрессе оленеводов мира».

Источник: ТВ «Югра»

Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной
Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной
Чт, 22/07/2021 - 12:08

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.