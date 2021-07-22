Югра примет Всемирный конгресс оленеводов в октябре

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Югра готовится к проведению VII Всемирного конгресса оленеводов. Он проводится раз в 4 года. В этом году Россия председательствует в Арктическом совете, в этой связи организацию и проведение мероприятия доверили Югре. Изначально событие должно было пройти в марте, но из-за эпидобстановки его перенесли на октябрь.
Конгресс пройдёт в очно-заочном формате с 11 по 17 октября. В форуме примут участие 103 делегата 29 оленеводческих регионов из 10 стран мира.
В рамках конгресса Югра совместно с ассоциацией оленеводов мира планирует выпустить сборник мирового законодательства в сфере оленеводства тиражом 1000 экземпляров. Издание выпустят на русском и английском языках. Округ предложил включить в программу мероприятий конкурс профмастерства среди оленеводов автономного округа на Кубок губернаторы Югры. Также на конгрессе коснутся креативного кластера.
Наталья Комарова, губернатор Югры: «Считаем, что это мероприятие - уникальная возможность для международного обмена опытом коренных народов в сфере традиционного хозяйствования, культуры и родных языков. Кроме этого мы предложим делегатам и участникам конгресса в форме, которая их заинтересует, серьёзное обсуждение вопросов, связанных с развитием креативных экономик. Считаем, что всё, что связано с развитием креативных экономик, всё то, что относится к ремеслу, связано с оленеводством, имеет большое значение и гармонично внедряется в эту международную повестку на ближайшие год и 10 лет. Приглашаю вас, уважаемые коллеги, принять участие в этом важном событии 7 конгрессе оленеводов мира».
Источник: ТВ «Югра»