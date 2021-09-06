Впиши себя в Реестр коренных народов!

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Так называется акция, организованная по инициативе региональной общественной организации «Спасение Югры» в городе Ханты-Мансийске.
Акция проводится в целях обеспечения комплексного подхода к формированию списка (учёта) лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, а также для информирования представителей народов Югры ханты, манси и лесных ненцев о важности и необходимости скорейшей подачи документов в Федеральное агентство по делам национальностей (г. Москва).
Напомним, приём документов ведётся в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Югры с 1 мая 2021 года.
3 сентября 2021 года активисты общественной организации «Спасение Югры», сотрудники этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» совместно с журналистами национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», а также в течение дня и педагоги детского этнокультурно-образовательного центра «Лылынг союм», сотрудники Окружного Дома народного творчества, актёры театра обско-угорских народов «Солнце», научные сотрудники Обско-угорского института прикладных исследований и разработок и преподаватели Югорского государственного университета подали документы для внесения себя и членов своих семей в Реестр коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации.
Комментарий о важности внесения сведений о своей национальной принадлежности в Федеральный Реестр коренных народов дала журналист газеты «Ханты ясанг» Людмила Гурьева:
– Сегодня мы, журналисты национальной редакции газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», показываем пример жителям наших сёл и отдалённых стойбищ, чтобы они, глядя на нас, как можно скорее подали о себе сведения в Федеральное агентство по делам национальностей (г. Москва). Ведь им в дальнейшем значительно легче будет заявляться на квоту по добыче рыбы, оформлять все необходимые документы для охоты, рыболовства и других видов традиционной хозяйственной деятельности. Я же, как потомственная рыбачка, а хантыйский род Шульгиных на Ямале славится отменными рыбаками, очень надеюсь, что в скором будущем нам, городским жителям коренной национальности, также можно будет оформлять заявки на квоту по добыче рыбы, ведь этот вопрос уже неоднократно поднимался в Федеральном агентстве по рыболовству. Благодаря Реестру многие вопросы, касающиеся коренных народов, будут решаться незамедлительно.
Историческую важность данной акции «Впиши себя в Реестр коренных!» отмечает мансийский журналист Светлана Ромбандеева:
– Это, конечно, очень важно, ведь в дальнейшем мы будем состоять в общей в базе данных народов Российской Федерации. Станет известна общая численность коренных народов в России, а в Югре, в частности, число коренных народов ханты, манси и лесных ненцев. А для чего нам это нужно? Для того чтобы знать, какой объём финансирования необходим для поддержки родных языков, культуры, а также традиционных видов хозяйственной деятельности. Ещё я считаю, что эта акция имеет историческое значение, пройдут десятилетия, и наши потомки смогут сопоставить численность народов своего времени с 2021 годом.
Напомним, С 2021 по 2023 годы на основании личных заявлений граждан будет вестись учёт коренных народов России, которые затем будут внесены в единый федеральный реестр с присвоением индикационного номера. Данный документ, во-первых, позволит идентифицировать представителей коренных народов, во-вторых, в будущем исключит различные административные барьеры при оказании той или иной помощи, а в-третьих, это предоставление гарантий, предусмотренных федеральным и региональным законодательством. Данный реестр будет единым для всех органов государственной власти.
С 2021 года основным оператором по ведению учёта граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, назначено Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).
Принятый порядок отнесения граждан к коренным малочисленным народам достаточно прост. Гражданин должен предоставить заявление и один из документов, свидетельствующий о его национальной принадлежности.
Ирина Самсонова
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей
Ты тпос 3 хталт Ханты-Мансийск ӯс МФЦ (Многофункциональный центр) колн ӯст лнэ сосса мхум акван-атаплвсыт. Ты хнтхатыглап тох намалвес: «Впиши себя в Реестр коренных народов!» Тамле тла ӯст лнэ «Югра лылыеп» организация щпитлыс.
«Лӯим срипос» газетавт хансыгласув, ань Россия янытытл лнэ мощщаг хультум сосса мирыт наманыл акв нпакын хансавет. рнэ нпаканув Москва ӯст лнэ Федеральный агентство по делам национальностей колн ктнэ мгыс акван вос атыянув. Ты тла ӈк нтнэ тпос 2021 тлт вылтвес, нпаканув МФЦ колт пирмайтавет.
Округувт лнэ сосса мирыт - мньщи, ханты ос рн мхум рнэ нпаканыл МФЦ колн с вос тотыяныл. Та хтал тув ты мтт рӯпитан хтпат ялсыт – «Югра лылып» кол, «Ханты ясаӈ» ос «Лӯим срипос» газетаг врнэ хтпат, нврам ханищтан «Лылыӈ сюм» кол, «Хтал» («Солнце») театр, с-угорский институт, ЮГУ колт ханищтын хтпат. Тн рнэ нпаканыл тот сусвсыт, пирмайтавсыт, тувыл лаль тах Россия сосса мирыт Реестр-нпакын хаснэ мгыс ктавет.
«Ханты ясаӈ» газетат рӯпитан ханты н Людмила Гурьева тох лвыс:
- Мн, лххал тотнэ мхум, тыг таимгыс ёхтысӯв, лынт лнэ сосса мхманувн телевизор хосыт вос сунсгыт, мн ань тыт хумус рнэ нпаканув Москван ктыянув. Тувыл тн с нпаканыл акван вос атыяныл, МФЦ колн вос тотыяныл. Хунь наманыл Реестр палт хансавет, тах хӯл алыщлан манос враян мгыс квота-нпакыл миӈкве патавет. Ам рӯт мхманум пс тгыл хӯл алыщлгыт, ам с хӯл алыщланувум, ос кӯщаит лвгыт, ӯст лнэ сосса мхум квотал ат мивет, туп мнь пвлытт лнэ мхманув нтавет. Федеральный агентстват рӯпитан хтпат нупыл ты урыл св щёс лвсасув. Тн ювле лвсыт, хунь сосса мирыт наманыл Реестр нпакын хансавет, тнт св рнэ тлат сакконыг хансыяныл.
«Лӯим срипос» газетат рӯпитан мньщи н Светлана Ромбандеева «Впиши себя в Реестр коренных!» тла вылтыт тох лвыс:
- Ты, атхунь, сака рнэ яныг тла. Мн, округт лнэ сосса мирыт – мньщи, ханты ос рн мхум, наманув Россият лнэ мощщаг хультум сосса мирыт халн хансавет. Тнт тах тра-паты, Юграт манос мт мт мансвит мньщи хтпанув лгыт, хт лгыт. Тувыл кӯщаит вӈкве патгыт, хотьютн нтуӈкве ри, лтыӈ ханищтан ос культура нх-врмалтан мгыс манах солкви тстуӈкве ри. Нас пх хтпа наме Реестр нпакын ат хансаве. Ксыӈув рнэ нпаканув щирыл нӈки, хтпа аман сль мньщи манос ханты. Тув туп мк мньщи лумхласатнув хансавет. Тамле тла акваг хунь враве, св тал ювле хульты, тах мхум вӈкве патгыт, ань ты 2021 тлт Россия янытыл манах сосса хтпа лсыт-хӯлсыт.
Ты Реестр-нпак 2021-2023 тлыт сыс щпитаӈкве патаве. Тувыл ты нпак хосыт ксыӈ мт кӯщаит рӯпитаӈкве лвавет.
Округт лнэ сосса мхум, рнэ нпаканын МФЦ колн тотн, тот заявление хансуӈкве лвавн, хансн, нпаканын лаль вос ктавет, Реестр тла палт вос лтавет.
Ирина Самсонова потре мньщи лтӈыг Светлана Ромбандеева толмащластэ