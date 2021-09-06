Впиши себя в Реестр коренных народов!

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Впиши себя в Реестр коренных народов!

Так называется акция, организованная по инициативе региональной общественной организации «Спасение Югры» в городе Ханты-Мансийске.

Акция проводится в целях обеспечения комплексного подхода к формированию списка (учёта) лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, а также для информирования представителей народов Югры ханты, манси и лесных ненцев о важности и необходимости скорейшей подачи документов в Федеральное агентство по делам национальностей (г. Москва).

Напомним, приём документов ведётся в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Югры с 1 мая 2021 года.

3 сентября 2021 года активисты общественной организации «Спасение Югры», сотрудники этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» совместно с журналистами национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», а также в течение дня и педагоги детского этнокультурно-образовательного центра «Лылынг союм», сотрудники Окружного Дома народного творчества, актёры театра обско-угорских народов «Солнце», научные сотрудники Обско-угорского института прикладных исследований и разработок и преподаватели Югорского государственного университета подали документы для внесения себя и членов своих семей в Реестр коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации.

Комментарий о важности внесения сведений о своей национальной принадлежности в Федеральный Реестр коренных народов дала журналист газеты «Ханты ясанг» Людмила Гурьева:

Сегодня мы, журналисты национальной редакции газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», показываем пример жителям наших сёл и отдалённых стойбищ, чтобы они, глядя на нас, как можно скорее подали о себе сведения в Федеральное агентство по делам национальностей (г. Москва). Ведь им в дальнейшем значительно легче будет заявляться на квоту по добыче рыбы, оформлять все необходимые документы для охоты, рыболовства и других видов традиционной хозяйственной деятельности. Я же, как потомственная рыбачка, а хантыйский род Шульгиных на Ямале славится отменными рыбаками, очень надеюсь, что в скором будущем нам, городским жителям коренной национальности, также можно будет оформлять заявки на квоту по добыче рыбы, ведь этот вопрос уже неоднократно поднимался в Федеральном агентстве по рыболовству. Благодаря Реестру многие вопросы, касающиеся коренных народов, будут решаться незамедлительно.

Историческую важность данной акции «Впиши себя в Реестр коренных!» отмечает мансийский журналист Светлана Ромбандеева:

Это, конечно, очень важно, ведь в  дальнейшем мы будем состоять в общей в базе данных народов Российской Федерации. Станет известна общая численность коренных народов в России, а в Югре, в частности, число коренных народов ханты, манси и лесных ненцев. А для чего нам это нужно? Для того чтобы знать, какой объём финансирования необходим для поддержки родных языков, культуры, а также традиционных видов хозяйственной деятельности. Ещё я  считаю, что эта акция имеет историческое значение, пройдут десятилетия, и наши потомки смогут сопоставить численность народов своего времени с 2021 годом.

Напомним, С 2021 по 2023 годы на основании личных заявлений граждан будет вестись учёт коренных народов России, которые затем будут внесены в единый федеральный реестр с присвоением индикационного номера. Данный документ, во-первых, позволит идентифицировать представителей коренных народов, во-вторых, в будущем исключит различные административные барьеры при оказании той или иной помощи, а в-третьих, это предоставление гарантий, предусмотренных федеральным и региональным законодательством. Данный реестр будет единым для всех органов государственной власти.

С 2021 года основным оператором по ведению учёта граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, назначено Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).

Принятый порядок отнесения граждан к коренным малочисленным народам достаточно прост. Гражданин должен предоставить заявление и один из документов, свидетельствующий о его национальной принадлежности.

Ирина Самсонова

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей

Наманув акв нпакын хансавет

Ты тпос 3 хталт Ханты-Мансийск ӯс МФЦ (Многофункциональный центр) колн ӯст лнэ сосса мхум акван-атаплвсыт. Ты хнтхатыглап тох намалвес: «Впиши себя в Реестр коренных народов!» Тамле тла ӯст лнэ «Югра лылыеп» организация щпитлыс.

«Лӯим срипос» газетавт хансыгласув, ань Россия янытытл лнэ мощщаг хультум сосса мирыт наманыл акв нпакын хансавет. рнэ нпаканув Москва ӯст лнэ Федеральный агентство по делам национальностей колн ктнэ мгыс акван вос атыянув. Ты тла ӈк нтнэ тпос 2021 тлт вылтвес, нпаканув МФЦ колт пирмайтавет.

Округувт лнэ сосса мирыт - мньщи, ханты ос рн мхум рнэ нпаканыл МФЦ колн с вос тотыяныл. Та хтал тув ты мтт рӯпитан хтпат ялсыт – «Югра лылып» кол, «Ханты ясаӈ» ос «Лӯим срипос» газетаг врнэ хтпат, нврам ханищтан «Лылыӈ сюм» кол, «Хтал» («Солнце») театр, с-угорский институт, ЮГУ колт ханищтын хтпат. Тн рнэ нпаканыл тот сусвсыт, пирмайтавсыт, тувыл лаль тах Россия сосса мирыт Реестр-нпакын хаснэ мгыс ктавет.

«Ханты ясаӈ» газетат рӯпитан ханты н Людмила Гурьева тох лвыс:

- Мн, лххал тотнэ мхум, тыг таимгыс ёхтысӯв, лынт лнэ сосса мхманувн телевизор хосыт вос сунсгыт, мн ань тыт хумус рнэ нпаканув Москван ктыянув. Тувыл тн с нпаканыл акван вос атыяныл, МФЦ колн вос тотыяныл. Хунь наманыл Реестр палт хансавет, тах хӯл алыщлан манос враян мгыс квота-нпакыл миӈкве патавет. Ам рӯт мхманум пс тгыл хӯл алыщлгыт, ам с хӯл алыщланувум, ос кӯщаит лвгыт, ӯст лнэ сосса мхум квотал ат мивет, туп мнь пвлытт лнэ мхманув нтавет. Федеральный агентстват рӯпитан хтпат нупыл ты урыл св щёс лвсасув. Тн ювле лвсыт, хунь сосса мирыт наманыл Реестр нпакын хансавет, тнт св рнэ тлат сакконыг хансыяныл.

«Лӯим срипос» газетат рӯпитан мньщи н Светлана Ромбандеева «Впиши себя в Реестр коренных!» тла вылтыт тох лвыс:

- Ты, атхунь, сака рнэ яныг тла. Мн, округт лнэ сосса мирыт – мньщи, ханты ос рн мхум, наманув Россият лнэ мощщаг хультум сосса мирыт халн хансавет. Тнт тах тра-паты, Юграт манос мт мт мансвит мньщи хтпанув лгыт, хт лгыт. Тувыл кӯщаит вӈкве патгыт, хотьютн нтуӈкве ри, лтыӈ ханищтан ос культура нх-врмалтан мгыс манах солкви тстуӈкве ри. Нас пх хтпа наме Реестр нпакын ат хансаве. Ксыӈув рнэ нпаканув щирыл нӈки, хтпа аман сль мньщи манос ханты. Тув туп мк мньщи лумхласатнув хансавет. Тамле тла акваг хунь враве, св тал ювле хульты, тах мхум вӈкве патгыт, ань ты 2021 тлт Россия янытыл манах сосса хтпа лсыт-хӯлсыт.

Ты Реестр-нпак 2021-2023 тлыт сыс щпитаӈкве патаве. Тувыл ты нпак хосыт ксыӈ мт кӯщаит рӯпитаӈкве лвавет.

Округт лнэ сосса мхум, рнэ нпаканын МФЦ колн тотн, тот заявление хансуӈкве лвавн, хансн, нпаканын лаль вос ктавет, Реестр тла палт вос лтавет.

Ирина Самсонова потре мньщи лтӈыг Светлана Ромбандеева толмащластэ 

 

Пнд, 06/09/2021 - 11:37

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