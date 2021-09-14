Знакомство с игровыми традициями народов России состоится на выставочном проекте «От творчества к дружбе»

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Выставочный проект «От творчества к дружбе» в рамках Всероссийского форума национального единства пройдет в видеоформате с 5 по 7 октября при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.
Выставочный проект «От творчества к дружбе» является творческой площадкой для представления деятельности субъектов Российской Федерации по укреплению этнокультурных связей. Проект входит в программу основных мероприятий Всероссийского форума национального единства и будет представлен в режиме показа видеороликов.
Основная идея проекта – знакомство с игровыми традициями и изготовлением традиционных игрушек народов России.
На участие в выставочном проекте поступило 39 заявок от 34 субъектов Российской Федерации.
Наблюдать за трансляцией видеороликов можно будет в сети Интернет на официальном сайте Форума, на портале Культура.РФ, а также на официальных страницах в социальных сетях Окружного Дома народного творчества.
Узнать подробности проведения выставочного проекта «От творчества к дружбе» можно на сайте Окружного Дома народного творчества.
Контактные телефоны: +7 (3467) 32-15-62 – onk@odntugra.ru – отдел национальных культур: Нестерова Светлана Николаевна, Чердынцева Инесса Владимировна, Проняева Марина Анатольевна.
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