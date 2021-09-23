Как и когда можно ловить рыбу в Югре

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Министерство сельского хозяйства России утвердило правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.
В документе установлены правила для индивидуальных предпринимателей, общин и для граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Севера.
В Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне могут осуществляться промышленное, прибрежное, любительское рыболовство, в научно-исследовательских, контрольных, учебных, культурно-просветительских целях, в целях аквакультуры, а также добыча рыбы для ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны иметь разрешения на вылов рыбы. Запрещается вести добычу рыбы с незарегистрированных судов, моторных лодок, использовать колющие орудия вылова. Также запрещено применять пневматическое, огнестрельное оружие, орудия и способы добычи, воздействующие на водные биоресурсы электрическим током и т.п. Запрещается использовать багрение, глушить рыбу, загонять ее с применением звуковых колебаний.
Запрещено ловить рыбу на внутренних водных путях, используемых для судоходства; на зимовальных ямах; в запретных и закрытых районах добычи и в запретные периоды.
Также нельзя устанавливать орудия вылова с перекрытием более ⅔ ширины русла водоема, причем наиболее глубокая часть русла должна оставаться свободной. Также, в соответствии с правилами, запрещено выбрасывать, уничтожать водные биоресурсы, за исключением любительского рыболовства, осуществляемого с последующим возвращением рыбы в естественную среду обитания в живом виде.
В промышленных целях добыча водных биоресурсов в Югре запрещена с 10 августа по 5 ноября в реке Северная Сосьва с ее протоками от устья до деревни Хулимсунт; с 21 сентября по 5 ноября – в руслах реки Северная Сосьва от деревни Хулимсунт до истоков и в притоках рек Волья и Няйс. В этот период здесь разрешен вылов щуки, язя, налима, плотвы, ельца, окуня и ерша береговыми ловушками и наживной крючковой снастью. С 15 августа по 5 ноября добыча рыбы запрещена в реке Ляпин и притоках Хулга, Народа, Манья. Исключение составляет лишь прилов щуки, язя, налима, плотвы, ельца, окуня и ерша при осуществлении рыболовства в целях аквакультуры в реке Ляпин. С 6 ноября до распаления льда запрещается вылов водных биоресурсов в реке Ляпин выше по течению от ямы Мелкань-Рось, включительно, и ее притоках – Щекурье, Манье, Народе, Хулге. Здесь исключением является вылов частиковых видов рыб береговыми ловушками, а налима – крючковой снастью.
В течение всего года в сорах Ванзеватский и Самутнельский запрещен вылов любых видов рыб, кроме частиковых, от распаления льда до начала захода в соры сиговых рыб, но не позднее 11 июня. С 1 июля по 30 августа запрет действует в протоках Ванзеватской (от сора до устья) и Самутнельской, в реке Большая Обь на 2 километра вверх по течению от устьев этих проток; от начала распаления льда до 31 мая – в реках Обь и Иртыш с их притоками и пойменными системами за исключением применения атарм (сетное орудие лова рыбы) для добычи мелкочастиковых видов рыб на малых реках, в реках Северная Сосьва, Вогулка и их пойменных водных объектах ставных сетей с размером ячеи не более 36 миллиметров, фитилей и рюж.
В реке Конда от устья до Кондинского сора и в Кондинском соре, в соответствии с утвержденными правилами, запрет наложен в период от распаления льда по 30 июня; с 15 декабря по 1 февраля – ставными сетями в русле реки Обь и в ее протоках; с 1 сентября до распаления льда – на зимовальных ямах; с 15 августа по 15 октября – плавными донными сетями в русле реки Обь и в ее протоках; с 15 августа по 5 ноября – в реке Ляпин и притоках Хулга, Народа, Манья. В последнем случае исключение составляет вылов налима в реке Ляпин наживной крючковой снастью.
По информации Департамента общественных и внешних связей Югры материал подготовила Надежда Рагимова