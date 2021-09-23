Как и когда можно ловить рыбу в Югре

  • Русский
Как и когда можно ловить рыбу в Югре
Фото Л. Теткиной. п. Хулимсунт, река Северная СосьваФото Л. Теткиной. п. Хулимсунт, река Северная Сосьва
Фото Л. Теткиной. п. Хулимсунт, река Северная Сосьва

Министерство сельского хозяйства России утвердило правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

В документе установлены правила для индивидуальных предпринимателей, общин и для граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Севера.

В Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне могут осуществляться промышленное, прибрежное, любительское рыболовство, в научно-исследовательских, контрольных, учебных, культурно-просветительских целях, в целях аквакультуры, а также добыча рыбы для ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны иметь разрешения на вылов рыбы. Запрещается вести добычу рыбы с незарегистрированных судов, моторных лодок, использовать колющие орудия вылова. Также запрещено применять пневматическое, огнестрельное оружие, орудия и способы добычи, воздействующие на водные биоресурсы электрическим током и т.п. Запрещается использовать багрение, глушить рыбу, загонять ее с применением звуковых колебаний.

Запрещено ловить рыбу на внутренних водных путях, используемых для судоходства; на зимовальных ямах; в запретных и закрытых районах добычи и в запретные периоды. 

Также нельзя устанавливать орудия вылова с перекрытием более ⅔ ширины русла водоема, причем наиболее глубокая часть русла должна оставаться свободной. Также, в соответствии с правилами, запрещено выбрасывать, уничтожать водные биоресурсы, за исключением любительского рыболовства, осуществляемого с последующим возвращением рыбы в естественную среду обитания в живом виде.

В промышленных целях добыча водных биоресурсов в Югре запрещена с 10 августа по 5 ноября в реке Северная Сосьва с ее протоками от устья до деревни Хулимсунт; с 21 сентября по 5 ноября – в руслах реки Северная Сосьва от деревни Хулимсунт до истоков и в притоках рек Волья и Няйс. В этот период здесь разрешен вылов щуки, язя, налима, плотвы, ельца, окуня и ерша береговыми ловушками и наживной крючковой снастью. С 15 августа по 5 ноября добыча рыбы запрещена в реке Ляпин и притоках Хулга, Народа, Манья. Исключение составляет лишь прилов щуки, язя, налима, плотвы, ельца, окуня и ерша при осуществлении рыболовства в целях аквакультуры в реке Ляпин. С 6 ноября до распаления льда запрещается вылов водных биоресурсов в реке Ляпин выше по течению от ямы Мелкань-Рось, включительно, и ее притоках – Щекурье, Манье, Народе, Хулге. Здесь исключением является вылов частиковых видов рыб береговыми ловушками, а налима – крючковой снастью.

В течение всего года в сорах Ванзеватский и Самутнельский запрещен вылов любых видов рыб, кроме частиковых, от распаления льда до начала захода в соры сиговых рыб, но не позднее 11 июня. С 1 июля по 30 августа запрет действует в протоках Ванзеватской (от сора до устья) и Самутнельской, в реке Большая Обь на 2 километра вверх по течению от устьев этих проток; от начала распаления льда до 31 мая – в реках Обь и Иртыш с их притоками и пойменными системами за исключением применения атарм (сетное орудие лова рыбы) для добычи мелкочастиковых видов рыб на малых реках, в реках Северная Сосьва, Вогулка и их пойменных водных объектах ставных сетей с размером ячеи не более 36 миллиметров, фитилей и рюж.

В реке Конда от устья до Кондинского сора и в Кондинском соре, в соответствии с утвержденными правилами, запрет наложен в период от распаления льда по 30 июня; с 15 декабря по 1 февраля – ставными сетями в русле реки Обь и в ее протоках; с 1 сентября до распаления льда – на зимовальных ямах; с 15 августа по 15 октября – плавными донными сетями в русле реки Обь и в ее протоках; с 15 августа по 5 ноября – в реке Ляпин и притоках Хулга, Народа, Манья. В последнем случае исключение составляет вылов налима в реке Ляпин наживной крючковой снастью.

По информации Департамента общественных и внешних связей Югры материал подготовила Надежда Рагимова

Фото Л. Теткиной. п. Хулимсунт, река Северная СосьваФото Л. Теткиной. п. Хулимсунт, река Северная Сосьва
Фото Л. Теткиной. п. Хулимсунт, река Северная Сосьва
Фото Л. Теткиной. п. Хулимсунт, река Северная СосьваФото Л. Теткиной. п. Хулимсунт, река Северная Сосьва
Фото Л. Теткиной. п. Хулимсунт, река Северная Сосьва
Чт, 23/09/2021 - 12:01

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.