«Театр берестяных масок» в Ханты-Мансийске

- Русский
- Хантыйский
В Ханты-Мансийске на сцене театра обско-угорских народов «Солнце» 23 сентября самодеятельные артисты из с. Казым представили на суд зрителя спектакль «Щангри-хонгра» (стрекоза, иносказательно о вертолёте). Вертолёт для детей коренных северян олицетворяет жизнь вдали от родителей.
Этот спектакль посвящён жизни детей в интернатах. Осенью вертолёт летает по стойбищам и забирает детей от родителей, чтобы отвести их в с. Казым для учебы. Многие родители не хотят отдавать своих детей. Например, сохранился устный рассказ о Ярме, который хотел оставить своих младших детей на стойбище. На площадке, где садился вертолет, он расставил колья. Вертолет полетал, полетал над стойбищем и улетел ни с чем. И подобных рассказов на Казымской земле не мало. Именно тема оторванности детей от родителей, сложность адаптации к интернатской жизни стала основой спектакля.
После спектакля я взял интервью у самодеятельных артистов Евгении Даниловны Салаховой, Марии Ивановны Игишевой и Марины Викторовны Кабаковой.
Я поинтересовался тем, как они пришли к идее создания самодеятельного театра и к теме последнего представления.
Евгения Даниловна рассказывает:
– Мы постоянно ходили и ходим в музей, там шьём, поём, праздники вместе отмечаем. Ранее там начали ставить спектакли с ребятами. Однажды приехали режиссёры, Игорь Устинович из Санкт-Петербурга, Анне Тюрнпу из Эстонии. Они обратились к нам с вопросом о том, не хотим ли мы, взрослые женщины, поставить спектакль. Мы, конечно же, ответили, что нет, какие же мы артисты. После этого Анне Тюрнпу начала нас спрашивать, как мы росли с родителями, как мы жили в интернате. Нас спрашивают, мы и отвечаем, о том говорим, об этом. Я много рассказывала про интернатскую жизнь, Маша свои особые сновидения рассказывала, так и общаемся. Затем Анне Тюрнпу нас попросила поставить маленький столик и накрыть стол по-хантыйски, что мы и сделали. Постепенно все эти простые действия стали превращаться в театральные действия.
Мария Ивановна дальше продолжает начатый разговор:
- Вот так нас и завлекли, мы стали показывать, как мы раньше чай пили. Чашки принесли, стол поставили и чай пить сели. Потом она попросила, чтоб мы спели что-нибудь. Затем она нас просит повернуться, так сесть, этак сесть и т.д. Так, поворачиваясь, играя, мы к спектаклю и подошли. Одно, другое у нас спросят. Например, как сухожильные нити делать, мы что, всё показываем. Вот так всё и началось.
Затем к разговору подключилась Марина Викторовна:
- Первый спектакль со взрослыми женщинами мы поставили в 2017 году, а этот спектакль был готов в 2019 году. Сначала мы начали песни собирать, записывать их. Я очень хотела из песен Евдокии Кузьминичны Молдановой спектакль сделать, для меня интересно было то, что она споёт песню и потом подробно рассказывает о ней. Я думала о том, что это готовый спектакль. Таким образом мы собрали большое количество песен у многих исполнителей и записали их. Наши артисты тоже вспомнили и нашли личные песни своих родственников. Так и возник спектакль.
Далее я спросил, а почему вы называетесь «Театр берестяных масок»? Мне объяснили, что сначала с детьми поставили спектакль о медведе по мотивам Медвежьих игрищ, назывался он «Апщи» («Братишка»). Там только мальчики играли, они были в берестяных масках. Когда они стали ставить спектакль с женщинами, то название сохранили.
Кроме этих трёх женщин, с которыми я общался, в спектакле участвовали Светлана Ивановна Рандымова и Екатерина Михайловна Инночкина. Всего 5 человек. Я узнал, почему их мало. Это потому, что маленьким коллективом легче ездить. В этом театре у всех женщин свои псевдонимы: Пещкап нэ, Харсурт Еня, Ваньщават Матра вон эви, Помат вошанг ай эви, Ясанг каншты касум най. В спектакле было много хантыйских народных песен, которые приятно было слушать.
Мы желаем артистам дальнейших успехов и удачи!
Пётр Молданов
!ГРАНТ!
Лыпӑт хойты тыӆӑщ 23-мит хӑтӆӑн Ёмвоша Касум мўв эвӑӆт театр юхтӑс па «Щаӊри-хоӊра» нємуп етнхот ванӆтӑс.
Тӑм ванӆтупсы интернат няврємӑт оӆӑӊӑн вәс. Сўсн Щаӊри-хоӊра вертолёт ай кәртӑта ӊхӑӆ па няврємӑт аӊкиӆаӆ-ащиӆаӆ эвӑӆт вәнӆтӑты пӑта Касум воша щи тәӆӆэ. Тәх ащет-ӑӊкет няврємӑт вәӆы тӑхия китты ӑн кашащӆӑт. Ярм ики оӆӑӊӑн тӑмӑщ путӑр хӑщас. Тухӆӑӊ хоп ӑнт єсӑӆты пӑта ӆўв щи ут омӑсты хӑр тӑхия ёщӑт ёщтӑс, щи мурт шаӆь ай няврємӆаӆ рўщ воша китты. Вертолёт щи кўш арийс, омӑсты пищӑӆ нюр ӑнтә, щиты щи еӆӆы пәрӆӑс. Тӑм хурасуп путӑр мир кўтн вєра ар. Театрӑн вәӆты ёх щимӑщ вєрӑт щи ванӆтӑсӑт, муй вўрн няврємӑт интернатн вәсӑт, муй кєма ӆывеӆ ӆавӑрт вәс.
Тӑм ванӆтупсы пийн ма Евгения Даниловна Салахова, Мария Ивановна Игишева па Марина Викторовна Кабакова пиӆа путӑртсум.
Иньщӑссум, муй вўрн ӆыв театр нумӑса юхӑтсӑт.
Евгения Даниловна путӑртӑӆ:
− Музея мўӊ иса пўш ӊхийӆӆўв, щӑта ёнтӑсӆўв, ариӆўв, мӑӊхӑтӆӑтн ха ӑктӑщийӆӆўв. Сырышӑк щӑта няврємӑт пиӆа етнхотӑт вєрты питсыйт. И пўш Санкт-Петербург эвӑӆт Игорь Устинович па Эстония эвӑӆт режиссёр Анне Тюрнпу юхӑтсӑӊӑн. Ӆын мўӊты иньщӑссӑӊӑн, кашащӆўв муй ӑнтә спектакль вєрты, мўӊ лупсўв, ӑнтә, мўӊ артистӑт хән. Щӑӆта Анну Тюрнпу иньщӑсты питӑс, муй вўрн мўӊ интернатн вәсўв, муй вўрн ӑӊкиӆўв-ащиӆўв пиӆа єнумсўв. Мўӊ муй иньщӑсӆаюв па щи, тӑм путӑртӆўв, тум путӑртӆўв. Ма интернат вєрӑт оӆӑӊӑн путӑртсум, Машаен оӆумӆаӆ оӆӑӊӑн, щиты щи путӑр мӑнӑс. Щӑӆта па щи имен щи лупӆ: «Омсаты, ай пӑсан вєраты, шай яньщаты». Айкємн щи муӆты вєрӆўв, ӛхӑт па щи вєрӑт спектакля щи тывсӑт.
Мария Ивановна еӆӆы путӑр тәӆӆэ:
− Щиты щи хущсаюв ванӆтӑты, муй вўрн йис ёх шай яньщсӑт. Мўӊ муй анӑт тәсўв, пӑсан вєрсўв, шай яньщты щи омӑссўв. Щӑӆта лупӆ: «Еша ариятн». Щӑӆта па тывеӆт кєрӆӑты, тухеӆт кєрӆӑты партӆӑӆӆэ, тӑмиты омӑсты, тумиты омӑсты. Щиты щи кєрӆӑты, омӑсты вєрӆўв спектакля йисӑт. Щиты щи хущсаюв. Сыр-сыр вєрӑт иньщӑсӆ. Ванӆтӑты, ӆон муй вўрн вєрӆа, мўӊ муй щи ванӆтӑӆўв. Щӑӆта вәӆупсы оӆӑӊӑн путӑртты партӆӑӆӆэ, мўӊ лупӆўв муй ӆыюм путрӑт. Щиты щи вєр мӑнӑс.
Тӑмӑщ путӑр ӆын щи путӑртсӑӊӑн.
Ин па Марина Викторовна ясӑӊ вўс:
− Оӆӑӊ спектаклев 2017-мит оӆн вәс, тӑм етн хотэв 2019-мит оӆн вєрсэв. Сыры мўӊ арат ӑкӑтты оӆнитсўв, иса ёх эвӑӆт ӑкӑтсўв, хӑншсўв. Ма вєра ӆӑнхасум Евдокия Кузьминична Молданова арат эвӑӆт спектакль вєрты, ӆўв арат арийӆ па щи арат оӆӑӊӑн путӑртӑӆ. Мӑнєма щит вєра әмӑщ вәс, ма нәмӑссум, щит хуты етшум спектакль. Ма щирн мєт оӆӑӊӑн нумӑс пунсум кан арат эвӑӆт спектакль вєрты. Ар хуят эвӑӆт арат ӑкӑтсўв. Тӑм артист ёхӆув кан арат ищи вәйтсӑт, щиты щи спектакль тывӑс.
Еӆӆы ма иньщӑссум, театрӑӆ нєм тӑйӆ «Тунты вєнш», муй пӑта щиты? Мӑнєма путӑртса, мєт оӆӑӊӑн ӆыв няврємӑт пиӆа пупи оӆӑӊӑн спектакль вєрӑнтсӑт, нємӆ «Апщи». Щӑта пухӑт тунты вєнш ӆәмӑтман юнтсӑт. Хән имет спектакль вєрты питсӑт, ӆыв щи нєм хӑщуптӑсэӆ.
Тӑм путӑртум ёх муӆтаса етнхотн Светлана Ивановна Рандымова па Екатерина Михайловна Инночкина юнтсӑӊӑн. Иса вет хуят. Ма иньщӑссум, муй пӑта шимӆ хуят. Уша вєрсєм, шимӆ хуятӊӑн ӊхты па вошӑта кєн.
Тӑм спектакль хуща имет ар хӑнты ар арисат. Па и вєр, ӆыв йис нємӆаӆ вўсӑт: Пещкап нє, Харсурт Еня, Ваньщавӑт Матра вән эви, Помӑт вошӑӊ ай эви, Ясӑӊ кӑншты касум най. Спектакль хуща арат хәӆӑнтты вєра әмӑщ вәс.
Тӑм ёх уяӊа-пищӑӊа ат вәӆӆӑт, нәптӑӊа-йисана ат вәӆӆӑт!
Пётр Молданов
!ГРАНТ!