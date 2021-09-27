«Театр обско-угорских народов – Солнце» приглашает зрителей на свой новый спектакль «Королева красоты»

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Спектакль по одноимённой пьесе Мартина Макдонаха. Режиссер – Михаил Яковлевич Али-Хусейн.
Поставлен на мансийском языке с использованием синхронного перевода на русский.
Работа над спектаклем велась совместно с автономной некоммерческой организацией «Атыр Торум» при поддержке Департамента культуры Ханты-Мансийского округа – Югры.
Премьера состоялась 5 марта в 19:00.
Человеческая природа причудлива, капризна и мстительна. Порой люди бывают слишком жестоки друг с другом. История одной деревенской семьи, матери и дочери, на наших глазах превращается в настоящую трагедию. Пожилая мать самыми изощренными способами требует от своей дочери любви. Но и само понимание любви сведено к принуждению и жертве. Дочь платит матери той же монетой. В замкнутом пространстве этого мрачного мира появляется мужчина, в которого уже немолодая дочь влюблена с юности. Казалось бы, что все-таки есть надежда, на счастье. Но способна ли главная героиня на него? Хватит ли у неё сил и смелости изменить свою жизнь?
Длительность спектакля: 1 час 20 минут
Режиссёр – Михаил Али-Хусейн (г. Москва)
Художник – Вячеслав Зайчиков (г. Нижневартовск)
Композитор – Валерий Слагаев (г. Омск)
Автор перевода на мансийский язык – Светлана Динисламова
Телефон для справок 8 (3467) 33-54-61
vk.com/hmaosun