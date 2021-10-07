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И вновь уютный библиорум «БуквА», расположенный по улице Краснопартизанская города Ханты-Мансийска, в рамках проекта «Обь/Чай» распахнул свои двери. Повод серьёзный – презентация изданной книги о педагогической, научной, общественной, творческой деятельности Евдокии Нёмысовой «Полноват Ими. Женщина из Полновата». Символично, что мероприятие прошло в День учителя. Евдокия Андреевна – заслуженный учитель школы Российской Федерации, заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, кандидат педагогических наук, автор учебников на казымском диалекте хантыйского языка.
В этом году Евдокия Андреевна празднует сразу два юбилея – 85-летие и 60 лет педагогической деятельности. Это и послужило поводом для выхода в свет новой книги «Полноват ими – Женщина из Полновата».
В научно-популярное издание вошли биография и библиография автора, её статьи о культуре и языке хантыйского народа, а также статьи коллег и друзей как опубликованные ранее в периодической печати, так и написанные специально для этой книги. Издание дополнено красочными фотографиями.
Идейный вдохновитель издания – актриса, краевед, автор этнографических проектов «История обских угров в семейных фотоархивах», «Ялпус махум», «Таёжные сказки», заведующая отделом краеведения городской библиотеки № 6, ханты по национальности Алла Иштимирова-Посохова. Так, благодаря слаженной работе Аллы Иштимировой-Посоховой, кандидата культурологии, доцента кафедры педагогики, психологии и управление образованием Института развития образования Натальей Величко, а также молодого поэта, специалиста сектора информационных технологий музея «Торум Маа», представителя народа манси Сергея Ремизова в короткие сроки был подготовлена и отдана в печать книга о женщине из Полновата.
Разделить эту радость и лично поздравить юбиляря пришли представители национальной интеллигенции в лице хантыйской поэтессы Марии Волдиной, почётного жителя Нижневартовского района, общественника Анатолия Кауртаева, ветерана военной службы, подполковника в отставке Дмитрия Лельхова, кандидата филологических наук, профессора Дианы Герасимовой, а также молодых учёных – сотрудников Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, преподавателей этнокультурно-образовательного центра «Лыланг союм» («Живой ручеёк»), работников театра обско-угорских народов «Солнце», представителей югорской молодёжи, общественников и средств массовой информации.
Авторы книги Наталья Величко и Алла Иштимирова-Посохова сделали краткий обзор издания, рассказали о том, как проходила работа со сбором материалов и т.д. Много добрых слов было адресовано Евдокии Андреевне: гости делились воспоминаниями о сотрудничестве с ней, благодарили своего наставника и друга за добрые дела, поздравляли с юбилеями.
Творческий коллектив издания благодарит председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, депутата Думы Югры Еремея Даниловича Айпина за финансовую поддержку в издании книги. Слова благодарности были сказаны и в адрес тех, кто помогал формировать материалы к разделам самой книги: сотрудникам этнографического музея «Торум Маа» Раисе Решетниковой, Наталье Краснопеевой, городской централизованной библиотечной системы Надежде Постике и Елене Седенковой, первому селькупского учёному-педагогу в области этнического образования, преподавателю Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена Аркадию Гашилову, а также доктору филологических наук, профессору, члену Орфографической комиссии РАН, эксперту РАН сотруднику Новосибирского государственного университета Наталье Кошкарёвой.
Ирина Самсонова
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей