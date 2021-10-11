Памяти мансийского поэта А. С. Тарханова

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Памяти мансийского поэта А. С. Тарханова

10 октября детский этнокультурно-образовательный центр представил исследовательский проект «Судьба Человека в истории Народа». О нём рассказала директор центра Ирина Кибкало. Этот проект о судьбах людей – представителей коренных малочисленных народов Севера, внесших яркий значительный вклад в сохранение и развитие культуры, образования, социальной сферы Югры.
Первый выпуск был посвящён судьбе Андрея Семёновича Тарханова, выдающегося мансийского поэта. В этом году 13 октября ему исполнилось бы 85 лет. Его творчество известно не только в Югре, в России, но и за рубежом.

Андрей Семёнович при жизни был желанным гостем и участником мероприятий этнокультурно-образовательного центра. Преподаватели и выпускники центра, а ныне студенты Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа, подготовили сегодня творческий вечер «Берегите кедры». Почему именно кедр, Ирина Борисовна Белявских сказала, во-первых, кедр у хантов и манси - символ мужества и вечности, вот почему поэты Севера воспевали кедр, в образе богатыря, воина, защитника. Коренные народы верят, что бог неба сотворил кедр раньше других деревьев. Во-вторых, эти слова и мысль поэта оказались последним пожеланием, с которыми он обращался на одной из встреч.  

В память о незабываемых встречах в центре остались книги с автографом, подаренные поэтом. Тепло и с трепетом рассказала об оставленных автографах его землячка и друг семьи Тархановых Наталья Николаевна Чайникова. Будучи в младших классах её дети, Вероника и Никита, с удовольствием читали стихи югорского поэта и принимали участие в разных культурных мероприятиях. И сейчас сцена из музыкального номера «Рябиной пир» с участием детей была показана по видеоролику.

Молодые студентки подготовили музыкально-поэтические номера, где прозвучали стихотворения Андрея Тарханова. Надежда Постика, библиотекарь краеведческого отдела «Городской библиотечной системы», рассказала о литературных мероприятиях, в которых Андрей Семёнович был гостем, а затем вручила центру аудиодиск с его выступлением.

Душевными воспоминаниями поделился югорский поэт Курбан Гусейнович Курбанов. Они познакомились около тридцати лет назад, за годы знакомства они крепко подружились, в честь юбилейной памятной даты Курбан Гусейнович готовит книгу о А.С. Тарханове. Он также прочёл своё стихотворение, посвящённое мансийскому поэту.

Многие стихотворные строки Андрея Тарханова легли в основу песен и романсов. Анастасия Артеева исполнила романс «Над долиной ручьев». Творческий вечер закончился пророческими стихами поэта «Спешите говорить «люблю». 

Тамара Мерова

Пнд, 11/10/2021 - 18:39

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