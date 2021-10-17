Порядок предоставления субсидии на приобретение жилья коренным малочисленным народам Севера актуализирован в Югре

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Порядок предоставления субсидии на приобретение жилья коренным малочисленным народам Севера актуализирован в Югре
п. Нижние Нарыкары, Октябрьский район. Фото: Людмилы Гурьевойп. Нижние Нарыкары, Октябрьский район. Фото: Людмилы Гурьевой
п. Нижние Нарыкары, Октябрьский район. Фото: Людмилы Гурьевой

В Югре внесены изменения в порядок предоставления субсидии на приобретение или строительство жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, подавшим заявления на получение мер государственной поддержки до 31 декабря 2014 года.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства автономного округа, которое состоялось сегодня, 15 октября. Заседание провел первый заместитель губернатор Югры Алексей Шипилов.  

В результате ежегодного переучета, участники мероприятия получат возможность актуализировать сведения о себе и подтвердить право на получение государственной поддержки.

www.admhmao.ru

п. Нижние Нарыкары, Октябрьский район. Фото: Людмилы Гурьевойп. Нижние Нарыкары, Октябрьский район. Фото: Людмилы Гурьевой
п. Нижние Нарыкары, Октябрьский район. Фото: Людмилы Гурьевой
п. Нижние Нарыкары, Октябрьский район. Фото: Людмилы Гурьевойп. Нижние Нарыкары, Октябрьский район. Фото: Людмилы Гурьевой
п. Нижние Нарыкары, Октябрьский район. Фото: Людмилы Гурьевой
Вс, 17/10/2021 - 17:23

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