Порядок предоставления субсидии на приобретение жилья коренным малочисленным народам Севера актуализирован в Югре

- Русский
В Югре внесены изменения в порядок предоставления субсидии на приобретение или строительство жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, подавшим заявления на получение мер государственной поддержки до 31 декабря 2014 года.
Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства автономного округа, которое состоялось сегодня, 15 октября. Заседание провел первый заместитель губернатор Югры Алексей Шипилов.
В результате ежегодного переучета, участники мероприятия получат возможность актуализировать сведения о себе и подтвердить право на получение государственной поддержки.