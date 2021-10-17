Наталья Комарова предложила учредить Международную премию за сохранение языков коренных народов мира

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В Санкт-Петербурге завершил свою работу Третий Евразийский женский форум. Председатель Совета Федерации, Председатель Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств Валентина Матвиенко провела его заключительное пленарное заседание.
Валентина Матвиенко поблагодарила президента Российской Федерации Владимира Путина за внимание к форуму и обсуждаемых на нем темах. Отметила, что форум внес серьезный вклад в продвижение глобальной женской повестки.
«Евразийский женский форум снова подтвердил статус наиболее авторитетной женской дискуссионной площадки. Здесь женщины со всего мира делятся своим опытом, знаниями и идеями, находят поддержку перспективные женские проекты в самых разных областях», — заявила Валентина Матвиенко.
Спикер СФ напомнила, что в этом году центральная тема Форума — глобальная миссия женщин в новой реальности. «Вместе мы искали варианты преодоления гендерных стереотипов, обсуждали пути повышения роли женщин в принятии решений, в укреплении международного мира и безопасности. Предметно говорили о необходимости более активного вовлечения женщин в решение задач в сферах здравоохранения и экологии, экономического и социального развития, цифровой трансформации и образования», — отметила Председатель СФ.
В ходе завершающего пленарного заседания выступили Председатель Сената Национального конгресса Республики Чили Химена Сесилия Ринкон Гонсалес, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова, генеральный директор акционерного общества «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, победитель Международного конкурса женских предпринимателей Ким Миран (Южная Корея), председатель комитета по развитию женского предпринимательства организации «Опора России» Надия Черкасова, трёхкратная чемпионка Олимпийских игр, телеведущая Мария Киселева, председатель Совета директоров Российской ассоциации франчайзинга Агнесса Осипова, генеральный директор «Сколково Форум» Екатерина Иноземцева.
Напомним, губернатор Югры Наталья Комарова в совете Евразийского женского форума возглавляет «Евразийское объединение женщин - региональных лидеров».
Подводя итоги работы объединения на форуме, Наталья Комарова отметила, что «Евразийское объединение женщин – региональных лидеров» в ходе марафона практик устойчивого развития, заседаниях на полях форума рассмотрело более 200 проектов участниц из нескольких десятков стран мира: «Мы договорились о размещении материалов об этих практиках в национальном банке лучших практик – «Смартеке» Агентства стратегических инициатив. Проекты будут рекомендованы объединением для размещения на аналогичных национальных платформах в странах участниц».
Губернатор подчеркнула, что в итоговую резолюцию форума подготовлен ряд инициатив. Предложила оргкомитету форума поддержать инициативу о создании Фонда общественной дипломатии «Евразийское объединение женщин – региональных лидеров» с дальнейшим выходом на получение консультативного статуса при Экономическом и Социальном Совете Организации Объединенных Наций.
Говоря о второй инициативе, глава региона напомнила, что в следующем году стартует объявленное ООН Международное десятилетие языков коренных народов. «Мы предлагаем оргкомитету форума поддержать инициативу объединения, одобренную ЮНИДО, комиссией РФ по делам ЮНЕСКО об учреждении Международной премии за сохранение языков коренных народов мира, включить эти предложения в план подготовки четвертого Евразийского женского форума», - обратилась к участникам форума глава региона.
Наталья Комарова поблагодарила госпожу Пурниму Ананд, президента Международного форума БРИКС. Напомнила, что накануне на пленарном заседании госпожа Ананд отметила вклад «Евразийского объединения женщин – региональных лидеров», в продвижение глобальной экологической повестки. «Культуру устойчивого развития важно формировать всем миром с детства. Наш клуб предлагает создать «молодежное «крыло» объединения, которое откроет новые возможности для волонтеров, студентов. Значимость этого вектора «народной дипломатии» показывают наши совместные проекты с ВЭБ.РФ, Ассамблеей народов Евразии, гуманитарные волонтерские миссии в Сирию и другие страны», - особо подчеркнула Наталья Комарова. Она предложила оргкомитету форума поддержать инициативу о создании на его платформе и включении в программу следующего форума новой площадки – «Junior EWF».
На основе этих и других предложений, отметила Валентина Матвиенко, подготовлен Итоговый документ Форума, который будет направлен главам государств, во все ключевые международные организации и крупнейшие общественные объединения. «Это наш с вами общий план действий, квинтэссенция нашей большой работы. И я попрошу каждую из вас сделать всё возможное, чтобы наши инициативы и предложения были услышаны, реализованы и в ваших странах, и на международном уровне, чтобы они обязательно принесли реальную отдачу», — сказала она.
«Окончание Третьего Евразийского женского форума не означает завершение нашей совместной работы. На самом деле, она никогда не прерывается. Мы традиционно поддерживаем постоянную тесную связь, обсуждаем новые проекты и задачи», — подчеркнула Валентина Матвиенко.
Напомним, Евразийский женский форум, проводимый с 2015 года, стал крупнейшей международной площадкой, объединяющей женщин – лидеров со всех континентов планеты для обсуждения роли женщин в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем.
Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры