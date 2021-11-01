Определены победители окружного конкурса «История родовых поселений»

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На детский творческий конкурс «История родовых поселений» – «Йис кәртӑт вәӆупсы» (хант.) – «Йис пāвлыт ōлупса» (манс.) – «Маня щиникуй мэвщат ӊэсыма» (ненец.) на лучший рассказ на хантыйском, мансийском и ненецком языках с переводом на русский язык о малых поселениях Югры поступило 46 работ в двух возрастных категориях: 6-12 лет и 13-18 лет. В нём приняли участие дети из Белоярского, Берёзовского, Нижневартовского, Ханты-Мансийского и Кондинского районов и городов Ханты-Мансийска, Советского, Мегиона и Югорска.
Врио директора Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Галина Кондина рассказала: «На конкурс поступило 25 работ на мансийском языке и 21 работа на хантыйском языке. Все они представлены с переводом на русский язык. К сожалению, творческие работы на ненецком языке в этом году не поступили. Рассказы все очень интересные, читая их, мы узнали об истории поселений, в которых, к сожалению, уже давно никто не живет. Ребята поведали истории семей, которые проживают или когда-то проживали в этих деревнях и стойбищах. Для написания работ они обращались за помощью к своим родителям, бабушкам и дедушкам, а некоторые использовали научную литературу. Также дети написали о легендах и сказках, связанных с их родными местами, поэтому, читая конкурсные работы, мы получили огромное удовольствие».
На заседание Экспертного совета было принято наградить следующих победителей:
В возрастной категории 6-12 лет, на хантыйском языке:
1 место – Новьюхова Анастасия, п. Игрим Берёзовский район;
2 место – Казамкин Богдан, п. Варьёган, Нижневартовский район;
3 место – Самсонов Данила, г. Ханты-Мансийск.
В возрастной категории 13-18 лет, на хантыйском языке:
1 место – Прасина Алина, с. Корлики, Нижневартовский район.
В возрастной категории 6-12 лет, на мансийском языке:
1 место – Мурадымова Марьям, д. Хулимсунт, Берёзовский район;
2 место – Рядькина Таисья, д. Хулимсунт, Берёзовский район;
3 место – Лелятов Николай, с. Саранпауль Берёзовский район.
Возрастная категория 13-18 лет, на мансийском языке:
1 место – Алгадьева Надежда, д. Хулимсунт, Берёзовский район;
2 место – Ларионова Карина, с. Саранпауль Берёзовский район;
3 место – Алгадьев Максим, д. Хулимсунт, Берёзовский район.
Все ребята, занявшие призовые места, будут награждены дипломами победителей и ценными подарками. Кроме этого, Экспертный совет решил отметить поощрительными призами и дипломами участников: Нахрачёва Семёна, Долгих Марию, Молданова Никиту, Лозямову Алину, Дьяченко Диану, Захарову Надежду и Белкину Надежду.
Необходимо добавить, конкурс проходил в регионе с 1 апреля по 1 октября 2021 года, его организаторами стали Департамент общественных и внешних связей Югры, Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» и окружная телерадиокомпания «Югра».
Итоги конкурса также будут размещены на официальном сайте Департамента www.depos.admhmao.ru, редакции национальных газет www.khanty-yasang.ru и ОТРК «Югра» www.ugra-tv.ru.
Людмила Теткина