Для коренных народов Югры проведут обучающие курсы по созданию НКО

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Об этом стало известно в ходе заседания Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Югры, которое состоялось в режиме видеоконференции 27 октября. Оно прошло под председательством сенатора Российской Федерации от Югры Александра Новьюхова.
На заседании генеральный директор Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Яков Самохвалов рассказал о том, какую информационно-консультативную помощь специалисты Центра могут оказать коренным малочисленным народам Югры.
– Основной вид деятельности Центра – это оказание юридической помощи некоммерческим организациям, в том числе, направленным на развитие коренных малочисленных народов. Ежегодно создаются десятки новых НКО, конечно, в этом числе есть и организации коренных народов, но их не так много. В этом году нам удалось оказать содействие четырём общинам. Но, в соответствии с действующим законодательством, для общин значительно сужается окно возможностей по реализации масштабных некоммерческих проектов. На реализацию таких проектов мы, как операторы, предоставляем гранты губернатора и окружные гранты. Отдельным направлением выделены проекты в сфере развития коренных малочисленных народов Югры. Анализируя статистику, мы видим запросы на создание общин, но нет запроса на создание НКО. Такие новые формы могут помочь активным гражданам получить финансовые средства на развитие культуры, традиций, языков малочисленных народов нашего округа. Сегодня можно получить консультации по телефону, по видеосвязи. И мы с удовольствием организуем обучающие курсы для коренных народов Югры, на которых подробно расскажем о том, как нужно организовать НКО, какие документы необходимы.
Участники заседания поддержали Якова Самохвалова и в протокольное решение внесли предложение организовать обучающие курсы для коренных народов в Центре гражданских и социальных инициатив Югры.
Людмила Теткина