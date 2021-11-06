Жители IT-стойбища прошли обучение цифровой грамотности

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Жители IT-стойбища прошли обучение цифровой грамотности

В деревне Пашторы Белоярского района Югры местные жители проходят обучение цифровой грамотности. Слушатели сначала учатся азам работы на компьютере, осваивают общее устройство операционной системы и ее программ, действия с файлами.

Следующий этап – изучение онлайн-сервисов, в том числе портала Госуслуг. Знакомство с его работой даёт жителям удалённых посёлков огромные возможности в получении цифровых услуг – многие документы можно оформить на месте, не выезжая в районные центры. Далее начинающие пользователи изучают вопросы безопасной работы в интернете: компьютерные вирусы, фишинг и спам.

Освоить IT-грамотность жителям посёлков помогают цифровые кураторы. Анна Зиновьева второй год принимает участие в проекте и находит индивидуальный подход к своим взрослым ученикам, некоторые из которых впервые садятся за компьютер.

Благодаря данному проекту, даже в труднодоступных населенных пунктах Югры появилась возможность полноценно использовать ресурсы и сервисы цифровой экономики.

Обучение проходит в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика».

 

depit.admhmao.ru

Сб, 06/11/2021 - 12:08

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