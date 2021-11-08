Традиционные изделия из меха и их декорирование

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Национальная община «Ильбигорская» совместно с центром «Касум ёх» выиграли в этом году грант губернатора Югры для реализации проекта «Пунанг сухлув хошум рув» («Тепло дающие меховые вещи»). В течение года в селе Казыме Белоярского района пройдёт серия семинаров по пошиву меховых изделий.
Реализация губернаторского гранта началась с лекции к.и.н., члена Художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Т.А. Молдановой по теме «Изделия из меха и их декорирование (казымские ханты)» и выставки изделий традиционного искусства – меховых изделий – сахов, рукодельных мешочков "юрн хир", "ёнтасты хир".
Лекция состоялась 3 ноября в режиме онлайн. Слушателями были мастерицы казымской территории, а также все желающие, среди которых были и исследователи из Франции и Германии.
В начале своего выступления Татьяна Александровна рассказала о научной литературе по данной теме. По её мнению, мастерицам для практической работы особенно ценными могут быть работы Н.В. Лукиной, Н.Г. Федоровой, А.А. Богордаевой, Т.А. Молдановой и А.М. Сязи.
Далее она остановилась на двухкомпонентности культуры обских угров. С одной стороны это угорский (степной) компонент, с другой – палеоазиатский (таёжный). Эти компоненты отражаются во всех сферах культуры народов ханты и манси, в том числе и в одежде, в частности, в выборе материала для шитья, в крое одежды и т.д.
Например, угорский компонент проявляется в туникообразном крое одежды, а палеоазиатский – в наличии большого количества отдельных деталей. В первом случае необходимо было наиболее рационально использовать тканное полото, а в основе второго кроя – традиция сборного меха. Далее Т.А. Молданова коснулась археологии, на слайдах она показала ареал проживания предков южных, северных и восточных хантов.
Также докладчик остановился на различных типах изделий из меха, с точки зрения изготовления и декорирования, ею были прокомментированы зимняя шуба "сах", зимняя обувь "кисы", рукодельные мешочки. По её мнению, в настоящее время повсеместно происходит изменение функций большинства изделий народного искусства. Если раньше они играли преимущественно утилитарную роль и имели множество иных функций, то сегодня чаще всего сохраняется лишь эстетическая функция, во многих случаях предметы переходят в область сувенирной продукции. Из рассмотренных изделий в практической жизни хантов на сегодняшний день необходимыми остаются только кисы.
Татьяна Александровна зафиксировала особое внимание слушателей на некоторых меховых изделиях, таких как мешочки небольшого размера для мелких предметов (напёрстков, пуговиц и т.д.) и кукольную атрибутику. По её мнению, начинающим мастерицам, чтобы отработать технологии работы с мехом, необходимо начинать именно с мелких меховых изделий. Более опытным мастерицам она посоветовала обратить внимание на разнообразие кроя меховых рукодельных мешочков, приёмы декорирования изделий и на использование орнамента. Так, например, при сохранении конфигурации розеточного узора он обязательно должен варьироваться, не должно быть узоров «под копирку».
После лекции мастерицы задали вопросы, а также обсуждали некоторые конкретные практические моменты по пошиву меховых изделий.
Пётр Молданов